TVB視帝拍劇步履緩慢現斷崖式衰老　網民心痛捱到殘：感覺佢好攰

現年55歲的陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚，婚後育有三名小朋友：大仔陳梓燁 (Aiden)、二仔陳浩鋒 (Nathan) 以及孻女Camilla。陳茵媺婚後一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子；陳豪則努力拍劇和工作賺錢養家，更於2023年再奪視帝，其咖啡生意亦搞得有聲有色，成為「吸金王」。夫妻倆一直維持「男主外、女主內」，一家五口幸福美滿。不過，近日陳豪在中環街頭開工拍攝時被野生捕獲，其狀態引起了不少網民的關注和熱議。

陳豪與愛妻陳茵媺及三位子女，一家五口美滿幸福。（IG@aimeechan_official）

陳豪繼2007年憑《溏心風暴》「唐至安」（得得地）一角贏得視帝後，於2023年再憑《破毒強人》中飾演「文華」贏得同一殊榮，成為兩屆視帝。（IG圖片）

陳豪把其咖啡生意搞得有聲有色。（小紅書）

充滿男人味。（IG@moses_chan_）

眉頭緊鎖面帶倦意 走路「一拖一拐」

近日，有網民在社交平台以「皇后大道東，偶遇陳豪拍攝」為題分享多條動態照片。片中可見，陳豪當日身穿一套淺灰色西裝外套，內搭白色襯衫及黑色長褲，腳踏啡色皮鞋，頂著炎熱天氣在街頭開工。圖片捕捉了陳豪正在步行的過程，只見他面帶疲態，眉头緊鎖。最令網民擔憂的是他的步履，雙腳像是「一拖一拐」，每一步都顯得相當沉重和吃力，甚至有點步履蹒跚的感覺。與以往在電視上展現的挺拔且充滿活力的形象截然不同，流露出倦意。

陳豪近日在街頭拍攝被捕獲。（小紅書截圖）

片中陳豪步履緩慢。（小紅書截圖）

陳豪炎熱天氣下穿著西裝拍攝。（小紅書截圖）

眼神露出倦意。（小紅書截圖）

網民心痛捱到殘

照片曝光後，隨即引來大批網民留言討論。不少網民對於陳豪的身體狀況表示擔憂，慨嘆他近年為了家庭和事業「捱到殘」，紛紛留言：「陳豪呢幾年老得好快，捱到殘曬」、「近幾年感覺他的狀態好疲憊」、「陳豪不太抗老！但是我非常喜歡他」、「遮兩年突然有了反應遲鈍的老人感，沒以前看著那麼精英又有點邪感了」、「雖然一直老相，不過為何斷崖式衰老」、「感覺他好累」。

不過亦有網民猜測他是否因為拍劇受傷，或是配合劇情需要所致：「演員真的不容易，炎熱天氣穿的那麼厚」、「拍戲累了、太辛苦了阿Mo」。事實上，陳豪近年確實劇接劇未停過，加上要兼顧咖啡生意和照顧家庭，確實少點體力都撐唔住。

陳豪看似每步都很吃力。（小紅書截圖）