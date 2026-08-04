向海嵐拍片示範0元遊港惹爭議　借熱水沖自攜咖啡網民憂不恰當

現年51歲的1998年港姐「四料冠軍」向海嵐（Anne）入行後備受力捧，曾主演《楊貴妃》、《無頭東宮》等劇集，2008年離巢後一度轉戰內地發展，近年淡出幕前，成功轉型為商界女強人，不過向海嵐仍不時更新社交平台與網民互動。日前向海嵐在小紅書拍片示範如何在香港挑戰「0元一日遊」引起熱議，卻惹來部分網民質疑行為不當兼「教壞人」。

向海嵐是1998年港姐「四料冠軍」。（IG/@anneheung）

向海嵐在小紅書拍片示範如何在香港挑戰「0元一日遊」引起熱議。（小紅書）

向海嵐拍片挑戰香港「0元一日遊」

日前向海嵐在小紅書拍片示範如何在香港挑戰「0元一日遊」，並留言表示：「在寸土寸金的香港挑戰0元玩一天，昂貴的是地價，免費的是生活中所有的美好#香港 #vlog #港姐 #物價 #精致生活」。片中她先後推薦網民免費遊覽位於中環的藝術裝置、遊海濱公園及入馬場觀賞賽事。

向海嵐推薦網民免費遊覽位於中環的藝術裝置。（小紅書）

然後在挑戰「0元食飯」，並立即致電邀朋友請食飯。去到餐廳用膳時，她在袋中拿出包裝自攜咖啡，借餐廳熱水沖咖啡，在享用美食時更大讚：「免費的，就是特別好吃」。不過對此有網民認為這舉動不恰當，更有人留言表示：「香港不適合窮遊」、「不是說香港餐廳不可以自帶飲料嗎」、「要人請你食飯真厚面皮，怎算免費」。

去到餐廳用膳時，她在袋中拿出包裝自攜咖啡，借餐廳熱水沖咖啡。（小紅書）

向海嵐挑戰「0元食飯」，並立即致電邀朋友請食飯。去到餐廳享用美食時大讚：「免費的，就是特別好吃」。（小紅書）

向海嵐再推介網民到海濱公園。（小紅書）