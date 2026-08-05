「最強小三」揭曾欠債單親大肚　拜靈隱寺後遇富豪男友：改變人生

「最強小三」鍾睿心（五索）因與大生銀行主席馬清鏗維持長達十年的婚外情而為人認知，也不時在社交平台分享與馬生的家庭片段，大大方方承認戀情。近日，五索上有「DaDa師妹」之稱的郭玥彤YouTube頻道節目《彤你裝炷香》接受訪問，提到上靈隱寺参拜求到上上簽竟遇到馬生，而且曾飲酒飲到酩酊大醉上埋白車。

五索狂影馬生。(五索IG)

五索與仔女出海玩。(ig圖片)

五索欠債大肚 拜靈隱寺求上上籤遇馬生

五索接受訪問時坦言，人生最低谷是2015年，大肚單親又欠下十幾廿萬卡數，「單親媽媽，帶住個仔，冇嘢做，屋企人又唔係好鍾意，覺得我做咩大學都未畢業，又大咗肚，屋企人有少少唔support。」她形容為「世界末日」。後來五索把心一橫，聽有錢朋友講上杭州靈隱寺，「嗰時真係窮到，買完張機票錢，都可能返唔到嚟咁濟。」五索形容上到去霧氣大到如入仙景，「我入到去咩都唔識，普通話又差，咁我就求其拜咗，求咗三支籤，求事業、求愛情、求健康，嗰時我喺三樣嘢都冇，三支都係上上籤，連續都係上上籤。」

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

五索與馬生到不丹旅行。(ig截圖)

五索透露上香時沒有特別許願，但解籤人告訴她：「你嚟緊一定會順風順水，你只要開心就可以，我睇得出你而家唔信。你信我啦，你會好㗎，你只會愈來愈好。」五索指當時「超級唔信」。最後五索回到香港便遇到馬生，「成個人生改變咗。」而當時五索一度懷疑成個籤筒都是上上籤，但身邊的朋友求同樣的事，卻得三支下下籤，五索認為該朋友當年的確過得非常差。

現年35歲網紅鍾睿心Rachel 五索，率一眾子女和馬生慶祝生日。（IG）

五索曾劈酒至酒精中毒上白車

五索透露，一開始馬生覺得她很迷信，「但佢而家俾我感染到，會陪我一齊入寺廟。」五索稱佛教令她戒酒，「我以前劈酒劈到入白車嗰啲嚟，我可以隊10幾杯，溝唔同酒，好鹹酒飲。」五索指該次飲酒飲到上白車「爭啲冇命」，指「手腳都郁唔到」，估計是酒精中毒。

五索上郭玥彤YouTube頻道分享當年拜完靈隱寺求得上上籤，之後遇到馬生。（IG@Celia kwok 郭玥彤）

五索上郭玥彤YouTube頻道分享當年拜完靈隱寺求得上上籤，之後遇到馬生。（YouTube@Celia kwok 郭玥彤）

網紅五索日前在IG進行粉絲QnA。（IG@5kidsokma）

網紅五索近日在IG限時動態進行粉絲QnA。（IG@5kidsokma）

五索對子女好溫柔。（小紅書）

五索好愛錫小朋友。（小紅書）

五索日前飛峇里島為拍產品圖。（IG@5kidsokma）

五索瘦到幾乎甩褲。(ig圖片)

五索好瘦。(ig圖片)