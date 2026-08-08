「翻版林夏薇」離巢後向現實低頭全職揸的士　扣晒開支日搵2千蚊

前無綫女藝人彭翔翎早前正式宣布離巢，結束長達9年的演員生涯，一直以來熱愛演戲的她，曾因在靈異節目《直播靈接觸》扮演「紅衣女鬼」而備受關注。日前，她出席有份出演的劇集《非份之罪》晚宴時接受《香港01》訪問，親自剖白離巢原因，並透露目前已轉行成為全職的士司機，直認日賺高達2,000元，坦言「演員生活比較艱辛」，現時的收入終能讓她有餘裕「買衫扮靚」。

彭翔翎在《直播靈接觸》中首次擔任主持便成功引起網民關注。（IG/@pang0ooooo）

彭翔翎親自剖白離巢原因，並透露目前已轉行成為全職的士司機。(胡凱欣 攝)

向現實低頭告別追夢：追夢係有段時期嘅

談及離開效力9年的TVB，彭翔翎坦言主要是合約剛好到期，加上考慮到年紀及現實考量而作出的決定：「咁其實合約都夠期嘅，同埋自己都覺得追夢係有段時期嘅，咁自己都有返咁上下年紀啦，咁向現實亦都要低頭啦。或者有緣嘅話就會再有機會接觸演藝呢一行。」她表示雖然對演藝圈仍有眷戀，但感激公司台前及幕後工作人員一直以來的照顧，即使離巢後亦會與同事敘舊。對於未來的演藝路，她保持隨緣態度：「暫時就搵下錢先，咁有機會，緣到就自然來。」

談及離開效力9年的TVB，彭翔翎坦言主要是合約剛好到期，加上考慮到年紀及現實考量而作出的決定。(胡凱欣 攝)

轉行全職揸的士

放下演員光環，本身熱愛駕駛的彭翔翎選擇全職揸的士，有時更會雙管齊下同時接街客及Uber訂單以增加客源。由以往的兼職變為現時的全職司機，被問及收入是否滿意時，她直言收入十分可觀：「夠生活嘅，一定係畀演員會生活得到，演員係比較艱辛嘅。」

彭翔翎為幫補收入，還兼職的士司機。（Youtube截圖）

非常勵志。（Youtube截圖）

本身熱愛駕駛的彭翔翎選擇全職揸的士。(胡凱欣 攝)

扣除車租等成本後日搵2千蚊

她透露，目前扣除車租等成本後，每日淨收入可達2,000多元：「大概一日都有二千幾蚊㗎！」若果身體狀況允許勤力開工，一個月平均開工20日的話，收入更相當不俗。回顧過去，她笑指自己以前個人很節儉，「其實我本身個人好慳嘅，就夠食兩餐飯，我都覺得好開心㗎啦。咁依家Full time嘅話，咁就可以買多兩件衫，扮吓靚咁樣。」如今雖然全職揸的士工時變長，但收入與付出成正比，她直言是「多勞多得」。

彭翔翎指扣除車租等成本後日搵2千蚊。(胡凱欣 攝)

香港的士司機的服務態度時常引起網民熱議，彭翔翎對此亦有一番獨特見解：「主要睇下自己個心態，如果你本身好易憫憎，可能天氣又有關啦，客人又有關啦，態度又有關啦，好多嘢影響。咁心態處理得好，就自然會好啲，大家都會好啲。」她強調只要以禮待人，至今從未遇過無理取鬧的客人。

彭翔翎對香港的士司機的服務態度有一番獨特見解。(胡凱欣 攝)

被問到會否在載客時被認出，彭翔翎笑指自己開工時多數會戴著口罩，但偶爾也會被巴士司機認出，她都會友善地向對方打招呼：「我都會Hello，多謝你支持。」面對人生的新階段，彭翔翎以樂觀積極的態度迎接挑戰，正如她所言：「就算做咩都好，最緊要係自己鐘意做。」