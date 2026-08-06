前TVB富二代小生過檔ViuTV拍重頭劇　曾酒駕一度唔認數被判刑

現年35歲的郭子豪上年宣布離開效力10年的無綫（TVB）後，一直未有太多幕前的動向，連與老婆鄧卓殷經營的YouTube頻道「TheBeansCouple豆子情侶」也未再有更新，不過依然有在Instagram更新近況。

郭子豪年宣布離開效力10年的無綫。（ig＠arnoldkwokk)

鄧卓殷和郭子豪好恩愛。（ig＠amber.tcy）

「TheBeansCouple豆子情侶」對上一條片已經是一年前。（YouTube截圖）

檔過ViuTV拍重頭劇

不過，郭子豪即將有新作品面世，相信粉絲們也不用等太久。ViuTV劇集《金秘書為何那樣》由盧瀚霆、蘇雅琳、駱振偉、練美娟、何洛瑤等人主演，前兩者絕對是ViuTV人氣王，相信《金秘書為何那樣》會是重頭劇，而郭子豪亦有份參與此劇集。

盧瀚霆（Anson Lo）與蘇雅琳（Ivy So）分別飾演自戀的副會長「李英俊」與金秘書。(胡凱欣 攝)

劇集已經開機拍攝。(胡凱欣 攝)

曾酒駕一度唔認數被判刑

郭子豪於2019年3月27日凌晨零時許，因未能通過酒精呼氣測試，錄得約50度，較法定上限超標約一倍，涉嫌酒後駕駛被捕。不過郭子豪卻回覆傳媒否認自己涉嫌酒駕被捕，並正身在家中：「唔係我，我依家喺屋企，成晚都冇揸過車喎。」

郭子豪好大隻。（Instagram：@arnoldkwokk）

但其後郭子豪透過短訊就此事向《香港01》作出回應，並表示會承擔相關責任：「我在此為昨晚發生的事情衷心道歉，由於已進入司法程序，我不方便再作回應，我會全力協助警方調查，並承擔相關責任。而在今日清晨回覆記者時，我在混亂情况下回答了"我在家，沒有駕車".當時因為思想有點混亂，亦因為家人未知道這個事情，故不想令家人擔心，所以未有想清楚就回答，因此引起了誤會，我必需要為此再次道歉。我承諾以後會更注意安全駕駛，不要讓自己的過錯影響到其他人。」