黎彼得離世｜年初消瘦一圈 認肺腎功能出問題：一晚十萬埋單
撰文：黃欣華
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現年76歲的殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）於今早（5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，令人惋惜。
其實黎彼得近年身體狀況頻頻亮紅燈。因感染流感導致呼吸困難，需緊急送入深切治療部（ICU）留醫，自爆當時大小二便有困難要插尿喉、輸了兩包血等等，醫生更發現他不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，因此他出院後瘦了十幾磅。今年4月黎彼得在其主持的YouTube節目《玖噏秘笈》中現身，雖然精神尚可，但明顯比以往消瘦一大圈，臉龐無肉且頸紋深陷，整個人看似「縮水」一圈，令網民大感擔憂。
身體大不如前體型「縮水」
黎彼得當時已明顯比以前消瘦，不僅臉龐凹陷無肉，頸紋亦變得明顯，寬鬆的衣服顯得他身形極其單薄。他在節目中分享求診時「天使走過人間」的經歷，指遇到不少好醫生及醫護人員。
黎彼得向拍檔鍾志光透露，近期頻頻進出醫院，指第一次入ICU已要戴呼吸機，第二次再入仁安醫院的急症室，即獲安排轉介到政府醫院，他解釋：「醫生話一晚十萬埋單，講你個肺衰乜，腎又衰乜嘢，好細節分析你知，都係同你Call白車入威爾斯（親王醫院），住嗰度你會破產架，（鍾志光：幫你慳返好多錢）呢輪你知我見咁多醫生，呢輪腎科出事，因為個腎指數高，遇兩位腎科醫生都好到不得了。」
遇有醫德好醫生
黎彼得稱或許有人覺得因為「黎彼得」之名，才獲醫護人員特別關顧，他不以為然說：「有人覺黎彼得係成功知名人士，但好多人出名過我啦，唔係咩咁巴閉，我都係普通市民，雖然喺娛樂圈有少少名氣，係咁啱遇到嘅醫生都咁有醫德。」他更笑言自己「久病成醫」好清楚自己情況。