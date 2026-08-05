黎彼得離世｜年初消瘦一圈　認肺腎功能出問題：一晚十萬埋單

現年76歲的殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）於今早（5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，令人惋惜。

其實黎彼得近年身體狀況頻頻亮紅燈。因感染流感導致呼吸困難，需緊急送入深切治療部（ICU）留醫，自爆當時大小二便有困難要插尿喉、輸了兩包血等等，醫生更發現他不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，因此他出院後瘦了十幾磅。今年4月黎彼得在其主持的YouTube節目《玖噏秘笈》中現身，雖然精神尚可，但明顯比以往消瘦一大圈，臉龐無肉且頸紋深陷，整個人看似「縮水」一圈，令網民大感擔憂。

黎彼得有糖尿、貧血、腎功能指數過高等問題，住院期間輸了兩包血，出院後暴瘦十幾磅。

黎彼得曾因病暫停更新其網上節目，昔日照片臉龐多肉好精神。（YouTube截圖）

身體大不如前體型「縮水」

黎彼得當時已明顯比以前消瘦，不僅臉龐凹陷無肉，頸紋亦變得明顯，寬鬆的衣服顯得他身形極其單薄。他在節目中分享求診時「天使走過人間」的經歷，指遇到不少好醫生及醫護人員。

黎彼得向拍檔鍾志光透露，近期頻頻進出醫院，指第一次入ICU已要戴呼吸機，第二次再入仁安醫院的急症室，即獲安排轉介到政府醫院，他解釋：「醫生話一晚十萬埋單，講你個肺衰乜，腎又衰乜嘢，好細節分析你知，都係同你Call白車入威爾斯（親王醫院），住嗰度你會破產架，（鍾志光：幫你慳返好多錢）呢輪你知我見咁多醫生，呢輪腎科出事，因為個腎指數高，遇兩位腎科醫生都好到不得了。」

黎彼得成個人瘦咗一大圈，好似「縮水」咁。（YouTube截圖）

最近多次進出醫院。（YouTube截圖）

好似撐唔起件衫。（YouTube截圖）

遇過好多好醫生。（YouTube截圖）

黎彼得現同老友鍾志光拍檔主持網上節目。（YouTube截圖）

遇有醫德好醫生

黎彼得稱或許有人覺得因為「黎彼得」之名，才獲醫護人員特別關顧，他不以為然說：「有人覺黎彼得係成功知名人士，但好多人出名過我啦，唔係咩咁巴閉，我都係普通市民，雖然喺娛樂圈有少少名氣，係咁啱遇到嘅醫生都咁有醫德。」他更笑言自己「久病成醫」好清楚自己情況。

黎彼得因流感入ICU。

黎彼得早前因流感入ICU，留院多天。

黎彼得年初極罕現身著名填詞人向雪懷的演唱會，然而當晚最令全場震驚的一幕是黎彼得竟然坐在輪椅上、推著鹽水架由工作人員推上台，身體狀況看似極其虛弱，令在場觀眾一度大為揪心，但原來只是一場戲。（截圖）