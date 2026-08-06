黎彼得離世｜通波仔後經濟拮据獲劉鑾雄資助：冇諗過佢係我Fans

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）昨日（8月5日）傳來死訊。其好友鍾志光透露，黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，令人惋惜，享年76歲。事實上，黎彼得近年身體狀況頻頻亮紅燈，因感染流感導致呼吸困難，需緊急送入深切治療部（ICU）留醫，他自爆當時大小二便有困難要插尿喉、輸了兩包血等等，醫生更發現他不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，因此他出院後瘦了十幾磅。

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）今日（5日）傳來死訊，享年76歲。（資料圖片）

22年心絞痛接受「通波仔」 停工3個月陷經濟困境

而早於2022年2月，黎彼得亦曾因心絞痛及血管閉塞，入院接受心臟「通波仔」手術。當時手術前後，黎彼得花費大筆醫療費用，加上停工3個月令他經濟經濟十分拮据，幸得契仔黃宗澤及富商劉鑾雄（大劉）出手相助，資助醫療及生活費渡過難關。

今年4月黎彼得在其主持的YouTube節目《玖噏秘笈》中現身，雖然精神尚可，但明顯比以往消瘦一大圈，臉龐無肉且頸紋深陷，整個人看似「縮水」一圈。（YouTube截圖）

獲「大劉」劉鑾雄主動伸援手 黎彼得曾感嘆：渴時一滴如甘露

黎彼得當年接受《香港01》訪問時，透露：「大劉秘書今日打嚟話大劉要幫我，話大劉係我Fans，鍾意《小男人周記》大古惑呀。我初初都以為係電話騙案，直到佢問我銀行帳號，我先知係真嘅。秘書問我手術做咗幾錢同埋每個月生活費，大劉會幫我畀咁話。」指大劉會代繳手術費以及每個月給予生活費支持。

知名富商劉鑾雄（人稱「大劉」）與甘比。（甘比IG圖片）

他續說表示自己與「大劉」劉鑾雄素來不相識，所以沒想到他會出手幫助，說：「聽到電話之後梗係開心啦，我同佢又唔識。即係我知有呢個人，都冇諗過佢係我Fans。真係患難見真情！渴時一滴如甘露，醉後添杯不如無！」