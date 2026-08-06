黎彼得離世｜《浪子心聲》命裏有時終須有 靈感來自廟街寫信佬

藝人黎彼得因病離生終年76歲，近年因為《愛回家》令年輕觀眾認識，但如果資深樂迷，一定知年輕時的黎彼得是填詞界鬼才，不論情歌、快歌填詞非常獨到，尤其與許冠傑合作的《浪子心聲》更是永恆經典。

黎彼得離世終年76歲，除了是演員外，亦是一位出色的填詞人。

創作原於生活艱苦

黎彼得2023年接受《香港01》專訪，亦有分享創作《浪子心聲》的趣事，當時他只得二十多歲，但寫出很入世的歌詞，黎彼得表示是因為自己九歲喪父，與母親相依為命過生活，每天要在街邊賣報紙為生，過著「手停口停」的生活，年紀輕輕已感受到人情冷暖，所以能寫出令人共鳴的歌詞。

據黎彼得所講，當時許冠傑想試一下他的實力，叫他寫一些東西給他，「第一次見，佢叫我寫堆字俾佢，摸下我底先，點知我呢個揸車佬咩料？開頭得兩句咋，中間未有，佢攞住結他『難分真與假』⋯⋯覺得可以喎。」

中段副歌產生就因為廟街食炒蜆而產生，黎彼得與許冠傑經過停車場，見到一些代客寫信的人，在攤檔旁邊的鐵絲網掛著一些箴言，恰好見到一對「命裡有時終須有 命𥚃無時莫強求」對聯，許冠傑對黎彼得說：「可以寫落首歌嗎？」因而成為經典金曲。

雖然黎彼得與許冠傑分道揚鑣，但二合作成就了不少經典金曲。

音樂上與許冠傑成最佳拍檔

1985年黎彼得在電台節目訪問許冠傑，亦有談及一些創作細節，他說：「你（許冠傑）打畀我，叫我寫一渣字畀你，我寫到好多長，又人性乜乜物，又難分真假，你話唔駛咁，五個字攪掂，難分真與假，人面多險咋，我當時嘅填詞技巧，完全無組織能力，後尾你（許冠傑）再同我編排過，唔係亂寫就得，我當時吸收咗好多嘢。」而在訪問中，許冠傑亦讚賞黎彼得填詞很有天份，雖然最後二人分道揚鑣，不再成為好朋友，但他們曾是一對好拍擋，許冠傑多首經典金曲都是由黎彼得填詞，包括《夜半輕私語》、《梨渦淺笑》《打雀英雄傳》《知音夢裡尋》等。