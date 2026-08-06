黎彼得離世｜許冠傑撰親筆信悼念故友：我的音樂路上感恩有您！

資深演員兼鬼馬詞人黎彼得（Peter哥），昨日（5日）因病離世，享年76歲。黎彼得於70年代曾是歌神許冠傑的御用填詞人，兩人合作創作了多首金曲，包括《浪子心聲》、《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》等，至今仍是不少歌迷心目中的經典。

「鬼馬詞神」兼資深演員黎彼得昨日（5日）因病離世，享年76歲。（資料圖片）

許冠傑親筆信悼念故友

許冠傑今日在IG貼上親手寫的悼念文憶故友：「Peter，一路好走！多謝您為香港樂壇創出無數精彩的作品，你的歌詞通俗而不低俗，打雀英雄傳的傳神，世事如棋的通透，梨渦淺笑的深情，浪子心聲的豁達，我的音樂路上感恩有您！」

許冠傑親筆信悼念故友。（IG/@samhuiofficial）

認許冠傑係恩公

黎彼得曾在節目中大談與許冠傑之間的恩怨：「我應好多網友嘅要求，就想知道我同阿Sam即係許冠傑嘅恩恩怨怨。其實呢恩就多，怨就好少喇，你哋啲人梗係話我擦鞋啦，其實一啲都唔係擦鞋，點解呢？因為逢親咩朋友都係，只要大家太過close，就一定有啲恩恩怨怨。至於阿Sam有冇怨我我就唔知，不過我對佢就非常之感恩，呢個係我嘅恩公、恩師，呢個不能夠否認，大家都知。」

黎彼得認許冠傑係恩公。（YouTube影片截圖）

與許冠傑合作7年後拆夥 澄清決裂傳聞

黎彼得與許冠傑當年合作無間，成為最佳曲詞組合，由1976年的《半斤八兩》專輯，至1982年的《難忘你·紙船》，二人共合作過7張專輯，因歌詞內容生鬼兼貼地，大受樂迷歡迎，當中他們聯手合作的金曲《浪子心聲》至今仍是經典之作！不過黎彼得同許冠傑合作7年後拆夥，更關係決裂，但黎彼得在節目中就澄清：「之前有人話知道晒我哋啲嘢，有乜可能會知呀，全部都係斷章取義，又話阿Sam老婆唔like我，又話我話佢老婆唔係人，全部都係不知所謂，但係我唔能夠話樣樣都駁咀，因為你越解釋就變咗掩飾，係咪真係唔啱，我又費事講到咁乜，因為求真其實大家好痛苦嘅。」