「四料冠軍」51歲激瘦被指撞樣Do姐　Deep V騷纖腿近年被指變樣

現年51歲的1998年港姐「四料冠軍」向海嵐（Anne）入行後備受力捧，曾主演《楊貴妃》、《無頭東宮》等劇集，2008年離巢後一度轉戰內地發展，近年淡出幕前，成功轉型為商界女強人，不時更新社交平台與網民互動，拍下多段影片教內地網民遊香港攻略。可是近日她示範如何在香港挑戰「0元一日遊」，惹來部分網民斥行為不當兼「教壞人」。而有人早前見到向海嵐在香港街頭拍片，真人激瘦被指似鄭裕玲。

陳妙瑛與向海嵐合體。(資料圖片)

向海嵐飾演迷倒唐玄宗的絕色美人楊貴妃，演技精湛而大受好評。當年她為了演活楊貴妃一角而增肥，雖曾出現對其造型的負面評論，其實細看之下，向海嵐眉頭間依然風情萬種。（官方劇照）

向海嵐51歲激瘦被指撞樣鄭裕玲

向海嵐近年時常身處室外介紹香港。一日她被網民目擊在天橋上拍攝，她穿上Deep V綠色連身短裙，露出纖瘦雙腿，腳踏粉紅色波鞋，紥起頭髮，打扮散發青春氣息。而向海嵐身形瘦削，多年來從未發福走樣。

但有人認為向海嵐與年輕的模樣相差甚遠，「這不可能是向海嵐吧」、「不是看到人說無頭東宮，我以為是鄭裕玲」、「光線問題？眼睛？」、「轉側面的時候認出來的」。有人指她的當日打扮不太符合她的氣質，「這身造型，從髮型衣服都不附（符）合她氣質」。

1998年四料港姐冠軍向海嵐亮相今年香港小姐選舉決賽。（IG：@anneheung）

向海嵐在TVB只有十年，已有2套經典代表作，《無頭東宮》奸得令人恐懼。（影片截圖）

向海嵐呻TVB壓力大 轉做上海OL再回港做珠寶保健品生意

向海嵐年輕時曾表示加入TVB備受公司重用，惟工作量巨大，壓力超大，一開始完全無法適應高強度嘅工作節奏，表示一天24小時不停地工作，彷彿崩潰邊緣，又分享自己當年情緒：「半夜會自己一直在哭，就覺得我那麼辛苦到底為了甚麼，所以那時間就覺得自己一個人要面對很多東西。2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔做上班族，直至2015年才重返幕前，並打理珠寶和保健品生意。

向海嵐51歲真人激瘦被指似Dodo姐。（小紅書）

好瘦。（小紅書）

打扮青春。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

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