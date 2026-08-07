TVB昔日性感女神曝光55歲素顏被指變蒼老　孭巨型紙袋衣着極路人

洪欣在90年代憑《原振俠》及《少年五虎》等經典劇集紅極一時，向來是圈中公認的凍齡美魔女，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤，一家四口更生活樂也融融。雖然近年她已甚少參與影視作品，但依然活躍於社交平台，現年55歲的她不時獲激讚依然Keep得好，皮膚白滑、身材又從未走樣，靚樣依然。可是近日有人分享一張見到洪欣素顏搭車的照片，難掩歲月痕跡。

現年55歲的洪欣，向來是圈中公認的凍齡美魔女。（小紅書＠洪欣）

現年55歲的洪欣，向來是圈中公認的凍齡美魔女。（小紅書＠洪欣）

洪欣素顏搭車55歲被指顯真實年紀

日前內地社交平台流傳幾張洪欣搭車的照片。相中洪欣穿上紅黑色格仔恤衫，孭上普通手袋，紥起頭髮，一臉素顏，一邊搭一邊玩電話。洪欣出行及打扮都十分貼地隨意，而令人留意的是洪欣不施脂粉，與平時上鏡的樣子相差頗遠。另一張相則是她再孭住一個巨型紙袋傾電話的照片，衣着與普通人無異。不過相信這是洪欣的私人時間，隨意打扮亦很正常。

一家人好幸福。（洪欣微博圖片）

張鎬濂是洪欣與前夫莫少聰所生的兒子，母子感情好好。（洪欣微博圖片）

洪欣現時雖然年過半百，但依然樣靚身材正。（微博圖片）

有網民認為洪欣離開美顏後顯出真實年紀，「離開美顏後顯蒼老」。另有人亦指見過她真人，「幾年前我也在超市近距離見過她，真沒特別光鮮，白髮很多，沒啥精神，就是她這個歲數的樣子。個子很高」。但是仍有不少人力撐洪欣，指她快60歲來說已算Keep得十分不錯，「快六十了，可以了這樣」、「她都56了」、「素顏也大家要求好高」、「她過50了吧，到年齡的時候就是那個年齡段的樣子很正常吧」、「她也不年輕了很正常吧」、「好靚」。

洪欣素顏搭車。（小紅書）

孭住個巨型紙袋。（小紅書）

有網民分享洪欣照片。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

蔡少芬曾大爆洪欣是典型戀愛腦。（微博照片）

洪欣近年主力在內地發展的她，不時會拍片放上社交網跟大家分享近況。（微博@凱藝國際）

洪欣穿小背心支持國家隊。（抖音）