莊思敏臨時搵唔到牧師先頂上主持宣誓　黃建東推再做莊思華婚禮MC

莊思明與楊明早前正式「拉埋天窗」於家鄉馬來西亞舉辦盛大的婚禮，身為家姐的莊思敏與好友黃建東齊齊為婚禮擔任司儀。二人昨日（6日）出席音樂劇《CATS》香港站首映時接受訪問，大談當日婚禮的感人點滴與蝦碌趣事。

莊思敏與黃建東齊齊為莊思明與楊明婚禮擔任司儀。(胡凱欣 攝)

莊思敏身兼多職

莊思敏坦言為妹妹做婚禮MC非常緊張，因為自己身兼多職，既要招呼親戚朋友，又要兼顧大會流程，加上司儀稿到最後一分鐘仍在修改，極具挑戰性。不過說到全場最感人的一刻，二人都異口同聲表示是「AI影片環節」。莊思敏透露：「有好多感動嘅位，同埋我真係佩服AI，AI係令到嗰個感動位更加澎湃，將好多不可能嘅嘢變成可能。」

莊思敏身兼多職，既要招呼親戚朋友，又要兼顧大會流程。(胡凱欣 攝)

莊思敏最感動是AI環節

莊思敏亦補充：「因為其實爸爸都離開咗幾年，其實大家都好掛住佢，但係冇諗過喺一個婚禮上面可以呈現爸爸喺大家面前。其實嗰刻除咗我哋好感動，有好多在場嘅Friend，其實都有同我爸爸相處過嘅，所以，佢哋都會一睇到嘅時候，大家都爆喊。」她沒想到能以這個特別方式讓爸爸「參與」這場人生大事。

莊思敏最感動是AI環節。(胡凱欣 攝)

莊思敏指臨時搵唔到牧師先頂上講誓言

除了溫馨感人時刻，婚禮亦有蝦碌爆笑場面。莊思敏笑指，原本司儀稿安排牧師發言環節，但在場的婚禮策劃師（Wedding Planner）臨時找不到牧師，竟要求他們「頂檔」撐場，令兩人在台上要急中生智，幸好最後都順利過關。黃建東亦笑指：「因為本身呢句嘢其實應該係律師或者牧師講，係好莊重。我做咁耐，百幾場嘅婚禮司儀都冇講過呢句嘢！係呀，但係佢哋個Wedding planner就話，唔係呀，MC要講㗎！」提到莊思敏主持妹妹宣誓時講錯嘢，脫口而出爆金句：「莊思明，你願唔願意，喺咁多位賓客面前見證，嫁楊明為你嘅合法妻子？」她覺得是自己太緊張：「可能一嚟自己又緊張啦，又真係冇經驗啦，講呢句說話跟住就出現咗小小蝦碌啦。」

莊思敏指臨時搵唔到牧師先頂上講誓言 。(胡凱欣 攝)

黃建東推莊思敏再做莊思華婚禮MC

至於另一位妹妹莊思華同樣在今個星期訂婚，莊思敏就透露：「佢就plan咗應該會下年舉行嗰個婚禮嘅，即係我都等佢到時話畀我知有啲咩流程，睇下佢仲想唔想我幫手。」不過黃建東就覺得她應該要再做司儀：「你要再做司儀啊，同埋你要問過呢個問題啊，喺邊度跌低喺邊度企返身！特登要你問過！」被問到會否催促妹妹早日生B造人，她則笑言絕不催促：「無謂畀壓力啦，當你有壓力嘅時候就好難（有BB）。我就儘量就唔問囉，我覺得順其自然啦，媽咪又唔會心急，因為我細佬就已經完成任務，有三個小朋友啦，所以屋企有唔同年紀嘅小朋友，所以都ok嘅。」