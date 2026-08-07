愛回家｜滕麗名與林淑敏零交流拒回應不和傳聞　被要求合照即閃人

無綫（TVB）王牌處境劇《愛・回家之開心速遞》今晚（7/8）於沙田重磅舉行「回家派對」，一眾演員傾巢而出，與現場近千位熱情觀眾一同搶先收看大結局，場面盛大又熱鬧。然而，全場焦點除了落在劇集大結局外，更落在早前爆出不和傳聞的「大小姐」林淑敏及「熊尚善」滕麗名的互動之上！

無綫（TVB）王牌處境劇《愛・回家之開心速遞》今晚（7/8）於沙田重磅舉行「回家派對」，一眾演員傾巢而出，與現場近千位熱情觀眾一同搶先收看大結局。（盧振輝攝）

滕麗名與林淑敏同場零交流。（盧振輝攝）

林淑敏滕麗名零交流兼位處兩極 訪問靠湯盈盈呂慧儀隔開

活動上，林淑敏與滕麗名同場亮相，但兩人全程幾乎零交流，而在接受《香港01》訪問時，兩人的站位都經過精心「安排」，中間夾著湯盈盈與呂慧儀，一字排開，滕麗名與林淑敏分別站在最左及最右兩端，中間隔著兩個人，距離感十足。

林淑敏同滕麗名靠湯盈盈呂慧儀隔開。（盧振輝攝）

林淑敏同滕麗名靠湯盈盈呂慧儀隔開。（盧振輝攝）

好感情！（盧振輝攝）

被追問傳聞 滕麗名盼聚焦活動：真係唔好再講

被問到有關兩人私下不和、甚至傳出爭執的傳聞時，滕麗名率先開口，試圖將重點拉回活動本身，她感性地表示：「喺咁感動嘅日子，真係唔好再講嗰啲嘢。我哋今天其實呢，呢個活動我哋真係要回饋我哋喺現場同埋所有觀眾，支持我哋嘅所有觀眾，我哋唔想再回應咁多嘢。」旁邊的呂慧儀亦隨即幫腔打圓場，呼籲大家珍惜當下氣氛：「希望大家喺咁浪漫、咁開心嘅時刻，唔好再問呢啲問題啦！」

滕麗名拒回應不和傳聞。（盧振輝攝）

滕麗名拒回應不和傳聞。（盧振輝攝）

呂慧儀亦隨即幫腔打圓場。（盧振輝攝）

而另一焦點人物林淑敏被問到面對外界不和聲音與各種揣測時，平時是如何面對及處理，她則坦言當時選擇不作回應，全因不想影響劇集及其他演員的努力：「當時唔講咁多，係因為我哋雙大嗰個線已經完咗，咁如果觀眾太去關注嘅話，咁就會忽略咗之後，其實仲有繼續好多年嘅故事，On Bond線呀佢哋呀。咁所以，我哋嗰時都唔想回應，係想留返觀眾嘅熱度，去返繼續去愛《愛・回家》。」被問到網民發現取消關注？滕麗名接著說：「希望你畀我哋享受下咁開心嘅時刻，唔好再問呢啲問題。」

林淑敏。（盧振輝攝）

訪問完畢要求二人合照 滕麗名即閃拒絕

雖然兩人在訪問期間表現得體，試圖為不和傳聞止血，但訪問結束後要求林淑敏與滕麗名二人合照時，滕麗名即閃轉身走人，一邊婉拒道：「唔好啦！」

接受訪問。（盧振輝攝）

滕麗名同呂慧儀開心合照。（盧振輝攝）

滕麗名做完訪問即閃轉身走人，拒與林淑敏合照。（盧振輝攝）