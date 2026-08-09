愛回家｜滕麗名林淑敏不和再升級　自稱幕後人員爆料某人扮好人

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》日前迎來終極大結局，但戲外滕麗名與林淑敏不和傳聞依然甚囂塵上。有網民發現滕麗名Unfollow林淑敏的IG帳號，，加上在大結局宣傳活動上兩人零交流、拒絕單獨合照，滕麗名更直言彼此只是「同事而非朋友」，令二人關係陷入冰點。

林淑敏、湯盈盈、呂慧儀及滕麗名日前接受訪問。（盧振輝攝）

滕麗名拒回應不和傳聞。（盧振輝攝）

「幕後人員」爆料「某人」人前扮好人

今日（9日）凌晨有眼利的網民發現有自稱幕後人員在滕麗名的帖文下回覆網民時爆料，並將截圖分享到社交平台，文中留言指「某人」人前扮好人，沒有演員道德，更呼籲其他幕後人員出來「講句公道說話」，隨即引起網民熱烈討論。

該「幕後人員」在帖文下留言表示「某人」不睇劇本兼改對白：「其實作為幕後工人員嘅我真係忍唔住，某人成日人前人後扮好人，一啲演員道德都冇，九年嚟成日遲到仲要出去Circle K買咖啡，劇本又唔睇，又成日喺度改對白唔俾人講呢樣，唔俾人講嗰樣，又成日 NG呃鏡頭 close up，一日到黑淨係識得攞廣告商嗰啲贈品嚟到擦鞋擦編劇，雖然另一個黑口黑面，但係人哋超專業，盡可能喺現場化解你嘅問題，其實佢忍到你咁耐都算係咁㗎啦，好心啲幕後出嚟講句公道說話」。

今日（9日）凌晨有眼利的網民發現有自稱幕後人員在滕麗名的帖文下回覆網民時爆料，指「某人」人前扮好人，沒有演員道德，更呼籲其他幕後人員出來「講句公道說話」。（IG圖片）

留言意外引起網民熱議，有人指「幕後人員」用假帳號留言有欠說服力，並認為「幾時開始用假ac講幾句就係證據」、「直接開名有幾難 講多啲有幾難？」。但亦有人質疑為何為何一直以來沒有傳出不和，只有結局才有新聞，認為是「劇本」，並著大家不用太在意：「啲網民隔住個mon喺度估吓估吓都幾搞笑」、「D 花生好好味，食多幾粒。🤨」。

留言意外引起網民熱議。（threads）