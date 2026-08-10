TVB昔日力捧小生捲欺凌風波後首露面　心廣體胖心情看似未受影響

現年48歲的陳鍵鋒（Sammul）曾是TVB力捧的「奧運六星」之一，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及黎諾懿齊名，憑藉俊朗外型成為一線小生。約滿TVB後，陳鍵鋒不再續約，轉戰內地發展，可惜近年因受腦血管遺傳病影響淡出娛樂圈，旅居泰國，轉戰飲食界。早前楊思琦於《九運會客室》節目中爆出昔日拍劇遇上集體欺凌事件，有份拍攝該劇的陳鍵鋒成嫌疑人之一。近日陳鍵鋒被發現現身加拿大食飯，心情大靚的他似乎未受到欺凌風波影響。

陳鍵鋒曾備受力捧 。（影片截圖）

陳鍵鋒現做廚師。（抖音）

陳鍵鋒做廚師。（抖音）

陳鍵鋒捲入集體欺凌事件心情未受影響

陳鍵鋒日前被網民發現身處加拿大溫哥華一間餐廳食飯。一頭金髮的陳鍵鋒格外顯眼，他穿上黑色衫，打扮普通樸素。近年已被指發福的陳鍵鋒圓潤身形依然未減，塊面「脹卜卜」，與年輕時清瘦的模樣相差甚遠，但「少女殺手」的俊朗五官輪廓一樣靚仔。陳鍵鋒在餐桌上大快朵頤，更露出微微笑容，似乎未受到早前風波影響。發文網友指一眼認出陳鍵鋒，「樣子沒咋變，一眼認得出」。

劇集《律政新人王》可說是陳鍵鋒（Sammul）的經典作品。(《律政新人王》劇照)

陳鍵鋒（Sammul）因這部劇集收獲很多的人氣。(《衝上雲霄》劇照)

佘詩曼與陳鍵鋒（Sammul）在劇中有不少的戲份。(《西關大少》劇照)

楊思琦爆拍劇遭集體欺凌 矛頭直指商天娥及陳姓演員

早前楊思琦爆出集體欺凌事件，網民「偵探」上身，根據線索推測涉事劇集為2010年播出的《翻叮一族》，劇中多位演員成為嫌疑人，矛頭直指同劇的商天娥及一名陳姓演員，另一演員陳曼娜指出，陳姓男演員是一位已退出娛樂圈多年的年輕男星，故有份參演的陳鍵鋒的嫌疑最大，劇中他跟思琦有多場吻戲，而當年已經有傳陳鍵鋒拍攝該劇時鬧喊楊思琦。

陳鍵鋒現身溫哥華。（小紅書）

食飯。（小紅書）

一頭金髮。（小紅書）