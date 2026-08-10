愛回家丨「KC」歐瑞偉隱藏囡囡曝光　童星長大變美少女睇片眼濕濕

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播足多年，於8月7日播出大結局圓滿落幕，並自8月10日起交棒給第五輯《愛·回家之三代同糖》。隨住劇集告一段落，不少曾參演的藝人都紛紛大派彩蛋回味。原來早在2012年首播的第一輯《愛回家》中，由歐瑞偉飾演的「KC」已經登場，當時同樣是資深律師的他設定為已離婚，並育有一名約十歲的女兒「Candy」！近日，當年飾演Candy的童星黃可盈（Melanie）就趁住大結局，在網上重溫這段經典的父女情。

黃可盈係童星出身。（ig@hywmel）

黃可盈已經大個女。（ig@hywmel）

父女車廂合唱《擁抱愛》 臨別狂派洋蔥

黃可盈在直播中重溫2014年播出的第507集片段。當年只有10歲的她，在車廂中與「爸爸」KC齊齊合唱第一輯經典主題曲《擁抱愛》。黃可盈看著舊片笑言：「嗰時仲要走音，我同KC一齊升咗一個Keys」。

除了溫馨合唱「寒或暖 有笑容可一可再」，片段中亦有令人心酸的離別一幕。當時小Candy不捨得與爸爸在車廂即將離別，表示會用WhatsApp聯絡對方，還讚爸爸「咁咪乖囉」，KC隨即𠱁囡囡說：「乖就錫啖啦」，黃可盈乖巧地連錫KC臉頰兩啖。臨別依依，KC問她為何扁嘴，小Candy天真又無奈地說：「我想買嘅嘢，你都買唔到俾我。我想買daddy每十個鐘頭，同我同媽咪一齊睇電視」。可惜她心知媽咪不會答應，父女最後只能無奈道別。

黃可盈參演過《愛回家》第一輯。（threads@hywmel）

KC當年有個約十歲大嘅女。（threads@hywmel）

原來係就係小Candy。（threads@hywmel）

父女合唱。（threads@hywmel）

錫咗兩啖。（threads@hywmel）

黃可盈話係銀幕初吻。（threads@hywmel）

勾起回憶眼濕濕 大個女宣佈轉型做女團

重看這幕充滿洋蔥的父女戲，黃可盈坦言感到相當感觸：「眼到有啲眼濕濕呀」。她解畫指：「嗰陣KC係同佢原本老婆離咗婚，所以我好難得所可以見到一次KC，BYE BYE真係要BYE BYE嘞，大結局嘞。」 她在帖文中感慨表示：「呢一幕係507集🎬 2014年，我10歲，咁就12年啦!! 時間真係過得好快！有幸細個參與過呢套陪伴咗好多香港人成長嘅電視劇🥺大家都一齊長大了🤍😽 」

現係女團成員。（threads@hywmel）

浸會大學畢業。（ig@hywmel）

浸會大學畢業。（ig@hywmel）

浸會大學畢業。（ig@hywmel）

浸會大學畢業。（ig@hywmel）

小Candy 12年後化身美少女

時隔12年，當年的小Candy已經長大成人！如今的黃可盈留著一頭長髮、五官標緻，化身典型美少女，更已經轉型成為女團成員。她在網上自我介紹為新女團「IdG Sundae」成員「Melanie 可盈」：「好開心終於以女團成員嘅身份同大家見面，真係演員轉型女團了，好似發緊夢咁」。不過她亦強調自己沒有放棄演戲，笑言：「有戲拍可以照搵我㗎！」

鍾意唱歌跳舞。（ig@hywmel）