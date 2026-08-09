中年好聲音4｜周國豐唔怕死串肥媽踩冧台被拍枱反擊：肥係冇罪

TVB節目《中年好聲音4》進入白熱化的比賽階段，今日（9日）播出10強之戰的第四回合「改編歌之夜」，由蔡宓婕邊唱邊跳森巴舞演繹《我的心裡沒有他》之後，竟然在錄影廠內又上演了一段肥媽與周國豐吵架的橋段。每屆的《中年好聲音》肥媽與周國豐都總是會一吵，今次周國豐就令肥媽忍不住站起來說：「死啦你去。」

每屆的《中年好聲音》肥媽與周國豐都總是會一吵。(節目截圖)

周國豐不怕死串肥媽有冇踩冧台

其實是評審肥媽在說評語時，指蔡宓婕因為邊唱歌邊跳舞而令她分心，周國豐就在這時插話：「啊媽我頭先都好擔心佢單腳好危險！如果絆到，我諗緊咁點算呢？」肥媽正經地表示：「一撻，撻喺度咪瞓喺度唱囉。真係㗎，唱《卡門》啊我最記得！」周國豐不怕死地問：「個台有冇凹咗？」肥媽轉數勁快一聽到他這樣問就拿文件夾拍枱回答他：「因為the show must go on！冇冧個台，撞鬼你啊！去死啦你！你個死仔咁樣講嘢㗎咩吓！」此刻的周國豐已經馬上閉嘴。

周國豐不怕死串肥媽有冇踩冧台。(節目截圖)

肥媽拍枱反擊

車婉婉都不禁表示周國豐：「佢五行欠（揍）㗎啦！」肥媽亦大聲說：「肥係冇罪㗎！以前肥嗰啲人做楊貴妃都得啊！」周國豐不夠肥媽說，只好叫她乖乖坐下。伴奏樂隊為緩和氣氛，立即彈奏《卡門》，而肥媽亦聞歌起舞，旁邊的譚耀文也馬上站起伴舞。

肥媽拍枱反擊。(節目截圖)

周國豐唯有叫肥媽乖啦。(節目截圖)