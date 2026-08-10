袁潔儀曾歷多次流產致膀胱撕裂　夫妻感情深厚仍力勸老公包二奶

前亞視花旦袁潔儀日前在新城廣播節目《Ben同Benson『Chur』到行》中分享了她的演藝生涯及個人生活。在訪問中，她揭露了自己的人生高低起伏，特別是婚姻生活和面對流產的傷痛。

袁潔儀節目中揭露了自己的人生高低起伏，特別是婚姻生活和面對流產的傷痛。(資料圖片)

袁潔儀多次流產飽受身心重創

袁潔儀與曾任內地武警的圈外男友結婚多年，二人一直希望擁有子女。可惜，多次流產的經歷令她飽受身心重創，尤其在第三次懷孕中，因胎兒確診唐氏綜合症而被迫終止懷孕。她憶述當時經歷了極大的陣痛和膀胱撕裂，需要緊急進行手術治療。即使如此，她選擇接受現實，並在這段艱難經歷後將重心放回演藝事業，甚至笑言曾鼓勵老公包二奶：「使錢自然有人同你生，老咗有人照顧你，大家都樂也融融。」不過他強調夫妻二人感情深厚，十分恩愛，平日更會以飛吻傳情。

雖然袁潔儀嫁到國內，但與老公仍然恩愛。(資料圖片)

隻身到內地發展

在演藝事業上，袁潔儀於2000年離開亞視，曾經面臨零收入的困境。幸運的是當時《我來自潮州》在內地熱播給了她新的機會，使她可以在內地發展。她坦言受到好友寶珮如因車禍重生的啟發，決意獨自到內地闖蕩，勇敢地面對挑戰。在2014年，她回歸亞視，但因亞視停運而轉投TVB，並在《宮心計2深宮計》中憑藉出色演出大獲好評，成功拓寬戲路。

袁潔儀受到好友寶珮如因車禍重生的啟發，決意獨自到內地闖蕩。（網上圖片）

袁潔儀被戲稱「係唔係小姐」

袁潔儀的演藝之路始於參加《亞洲小姐》選美比賽。當時，由於經驗不足，她連高跟鞋也是首次穿著，面對傳媒提問只懂答「係啊」及「唔係啊」，以致被戲稱為「係唔係小姐」。但她憑其乖巧性格，意外地晉身五強。近年她參與劇集拍攝時被讚凍齡有術，而她卻謙虛地表示這是燈光和化妝技巧的功勞。對於人生的起伏，她顯得豁達，認為一切回憶已足夠，不需要重返過去。

袁潔儀身形高挑、外貌青澀可愛，完全是做幕前的材料。（影片截圖）