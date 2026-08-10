張與辰二創張國榮作品惹怒歌迷　陳淑芬：唔知背景我睇到都會嬲

陳淑芬今日（10/8）現身尖沙咀出席《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽開幕禮。針對近日歌手張與辰因以「蒼蠅」二次創作張國榮（Leslie）的經典作品，而引發部分歌迷不滿與爭議，陳淑芬接受《香港01》訪問時首度對此公開表態，呼籲大家理性看待，並希望事件能告一段落。

邱騰華、陳淑芬、張叔平、黃宏達等今日（10/8）現身尖沙咀出席《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽開幕禮。（盧振輝攝）

《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽。（盧振輝攝）

展覽籌備繁忙 主動關注歌迷情緒

陳淑芬透露，自己近期一直全情投入於展覽的籌備工作，忙得不可開交：「我呢個禮拜真係每天都困喺度，搞到半夜十二點幾先離開，真係睏得兩個鐘，連外面發生咩事都唔係好清楚。」

不過，在得知有部分忠實歌迷對張與辰的二次創作感到不滿及失望後，她第一時間進行了了解與關切：「有公司同事同我講，有幾位支持咗 Leslie 好多年嘅歌迷傳訊息嚟話好唔開心。因為呢啲係真正關心哥哥嘅粉絲，所以我即刻去關注這件事，想了解到底發生咗咩事。」

張與辰二創哥哥的唱片封面，但被指以「蒼蠅」影射哥哥，引起「哥迷」不滿。（Threads@健康旦）

陳淑芬理解歌迷心情。（盧振輝攝）

相信創作出自敬意 盼大眾互相理解

陳淑芬坦言，若歌迷在未了解創作背景的情況下看到作品，感到憤怒或受傷是完全可以理解的：「如果真係唔知道嗰個背景，我諗我睇到都會好嬲。但我相信張與辰絕對唔會係特登去貶低 Leslie，或者利用哥哥嘅 IP 去做一啲不敬嘅事。」

她指出，張與辰本身也是張國榮的忠實歌迷，在成長過程中受到哥哥音樂與精神的諸多鼓勵：「喺佢寫嘅道歉文章入面，有啲內容我以前聽佢講過。佢講過喺成長過程入面，哥哥嘅歌比咗佢好多精神上嘅治癒同鼓勵。創作人有佢哋嘅表達方式，呢個創作我相信係出自一種敬意，可能只係呈現出嚟嘅效果令大家產生咗誤解。」

陳淑芬力撐張與辰絕無貶低張國榮之意：「如果真係唔知道嗰個背景，我諗我睇到都會好嬲。但我相信張與辰絕對唔會係特登去貶低 Leslie，或者利用哥哥嘅 IP 去做一啲不敬嘅事。」（盧振輝攝）

陳淑芬指出，張與辰本身也是張國榮的忠實歌迷，表示：「創作人有佢哋嘅表達方式，呢個創作我相信係出自一種敬意，可能只係呈現出嚟嘅效果令大家產生咗誤解。」

張與辰已傳訊息致歉 陳淑芬：希望事件告一段落

陳淑芬更透露，張與辰在事發後已第一時間向她致歉並作說明：「佢有 Send 咗個訊息同我講 sorry，亦都再次強調自己完全冇貶低哥哥嘅意思。既然佢已經公開道歉，亦都誠懇解釋咗，我覺得呢件事就應該完。大家唔需要再執著落去，亦都唔好傷咗歌迷之間嘅和氣。」

陳淑芬透露張與辰已傳訊息致歉，希望事件告一段落。（盧振輝攝）