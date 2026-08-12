玉女歌手三子全史丹福大學畢業　帶孫女遊名校書店培養第三代學霸

現年70歲的陳美齡曾是當紅玉女歌手，她與日本經理人金子力結婚，嫁去日本多年，並誕下三個兒子，全在史丹福大學畢業及定居美國，陳美齡本人亦為史丹福大學教育學博士，在教育界享負盛名。陳美齡去年經歷喪母之痛，多得兒子新抱及孫仔孫女相伴，早前她曝光小孫女半邊臉，五官精緻，深得嫲嫲美貌。日前陳美齡又自爆帶孫女遊史丹福大學書店，為培育家族第三代學霸做好準備！

陳美齡與三位兒子。

陳美齡與三位兒子。

陳美齡帶孫女遊史丹福大學書店

陳美齡日前在社交平台更新日常近況，她先分享一張在泳池游水的照片，透露湊孫活動是與孫女一齊游水。陳美齡與孫女吃過午飯後，帶孫女去史丹福大學書店睇書，又買了兩本繪本，孫女細細個已熱愛吸收新知識，入名校指日可待！陳美齡說：「昨天孫女來玩，一起去游泳。很開心。吃了我做的午餐後，本應睡午覺的她，不願放棄和奶奶在一起的時間。我們帶她到史丹福大學書店看書，又買了兩本繪本。」陳美齡之後與孻仔提早慶祝生日，並與孫女過夜一齊瞓覺，無微不至照顧孫女。

陳美齡強調，在孩子開始第一次時，如果有爸爸和媽媽在身邊，無論是孩子，還是父母，都是關鍵點。（受訪者供圖）

陳美齡的三個兒子：和平、昇平和協平如今都在美國矽谷生活。（受訪者供圖）

陳美齡出身於香港的演藝及商業望族，她的家族背景橫跨影視、醫學、商界與學術領域。據報道指，大姐是邵氏女星陳依齡，二姐陳曦齡是維特健靈董事長，幼弟為有「靈芝大王」之稱陳宇齡（Abraham），十分犀利。

陳美齡帶孫女到史丹福大學睇書。（小紅書）

培育家族第三代學霸！（小紅書）

湊孫游水。（小紅書）

與兒子提早慶祝生日。（小紅書）

好開心。（小紅書）

陳美齡更新近況。（小紅書）

陳美齡曝光孫女半個樣。（小紅書）