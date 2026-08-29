前TVB女星保險高層老公業績亮眼　榮升COT大曬證書吸金力驚人

現年43歲的梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚，婚後三年抱兩，兩人育有大仔施睿文（Roman）及細仔施睿安（Rian），一家四口住在千呎豪宅，生活幸福美滿。據知施雋賢家底豐厚，現時任職保險公司高級分區經理，憑藉優秀業績屢創高峰。早前施雋賢在IG曬出榮譽證書及獎牌，宣布自己於2026年再上一層樓，榮獲「百萬圓桌（MDRT）」更高級別的「Court of the Table（COT，超級會員）」資格！

梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚。（IG@tobyleungchingki）

一家四口幸福美滿。（IG@jonszeeee）

育有兩子。（IG@tobyleungchingki）

好恩愛。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪同老公。（IG@tobyleungchingki）

夫妻檔出席活動。（IG@tobyleungchingki）

施雋賢躋身2026年度超級會員（COT）大曬證書 年收入達256萬

施雋賢在社交平台曬出多張保險界最高榮譽的權威認證，包括由國際MDRT協會頒發的2026年度官方證書，上面清楚寫明其英文全名「Sze Jun Yin Jonathan」，並獲得「Qualifying Member Court of the Table（COT超級會員）」認可。據知要獲得MDRT會員資格，從業員須達到指定業績要求（保費、佣金或收入），會員身份僅授予一年。按業績要求，MDRT會員類型細分為3種，包括最基本的MDRT、Court of the Table（COT，超級會員）及Top of the Table（TOT，頂尖會員），根據2026年度的業績標準，MDRT、COT及TOT的收入分別為854,000港元、2,562,000港元及5,124,000港元，而施雋賢躋身2026 COT行列，足見其吸金能力極強！

施雋賢任職保險公司高級分區經理。（IG@jonszeeee）

榮升保險界COT。（IG@jonszeeee）

獲頒發證書。（IG截圖）

2026年度業績標準。（網上截圖）

施雋賢連續10年獲MDRT（百萬圓桌會員）資格

此外，施雋賢亦展示了過往的輝煌「戰績」，可見他2023年、2024年、2025年都獲得 MDRT（百萬圓桌會員）資格，而今年（2026年）更成功晉升為 COT（超級會員） 資格！施雋賢曾自爆差點離開保險行業，他自言去年年初曾懷疑自己是否應該繼續下去，但獲得人生中第一個COT，令他大受鼓舞：「我以前想都不敢想，雖然我已連續10年獲得MDRT（百萬圓桌會員）資格，更成為終身MDRT——這是我曾經為自己設定的目標，今年實現後，我仍然難以用語言表達。」

大曬輝煌「戰績」。（IG截圖）

大曬輝煌「戰績」。（IG截圖）

大曬輝煌「戰績」。（IG截圖）

施雋賢現時任職保險公司高級分區經理。（IG@jonszeeee）

成為「Court of the Table（COT，超級會員）」！（IG截圖）

演講。（IG@jonszeeee）

好Sweet！（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪再婚嫁細8年施雋賢 婚後三年抱兩幸福美滿

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理，家境富裕。2011年梁靖琪與身家兩億的闊少黃敏豪結婚，擅長投資豪宅的他被封為「炒樓王」，黃敏豪爸爸是投資紡織業商人黃振聲，坐擁十多個物業，據知他與梁靖琪在舞會上邂逅，拍拖不足1年就送上6位數字的兩卡鑽戒求婚，不過兩人的婚姻僅維持了年半時間就和平結束。2018年梁靖琪被爆與細8年的施雋賢（Jon）相戀，雖然兩人屬姊弟戀，但由拍拖至今一直恩愛，而梁靖琪婚後亦專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理。（IG@tobyleungchingki）

一家人合照。（IG@tobyleungchingki）

恩愛！（IG@tobyleungchingki）

出席囝囝畢業禮。（IG@romanszeeee）

豪宅！（IG@tobyleungchingki）

自家豪宅開Party。（IG@tobyleungchingki）