「周星馳伯樂」發文力撐新戲兩人曾傳不和　近年身體狀況令人擔心

萬梓良於《97古惑仔4：戰無不勝》登場，飾演洪興社龍頭蔣天生（任達華飾）的胞弟蔣天養，霸氣演出令人驚艷，多句對白更成為不斷被網民翻炒的金句。近年於內地發展的萬梓良，活躍於抖音平台，近日他發文力撐周星馳新電影《功夫女足》，令人回憶起當年他們的一段師徒情。

萬梓良發文力撐周星馳新電影《功夫女足》。（抖音截圖）

萬梓良係周星馳伯樂

萬梓良在80至90年代紅極一時，憑《流氓大亨》及《大頭仔》等作品奠定電視台及電影圈的「大哥」地位。他不僅個人演技精湛，更曾是周星馳早期的重要伯樂。1987年，兩人合作無綫電視劇《生命之旅》。當時萬梓良早已是紅透半邊天的無綫一哥，而周星馳剛從兒童節目《430穿梭機》轉拍劇集，名氣微薄。萬梓良極其看好周星馳的演技與天份，不僅私下常與他討論劇本，更誇讚星爺「很有潛質」。在星爺尚未爆紅前，萬梓良多次向導演提攜推介，促成其出演《霹靂先鋒》等關鍵作品，為星爺的電影之路起好重要根基。

萬梓良提攜周星馳。（影片截圖）

擔任萬梓良首席伴郎

1992年萬梓良與恬妞舉行盛大婚禮，電視台甚至全程直播。當時已躍升為「票房巨星」的周星馳，親自擔任萬梓良的首席伴郎，與吳孟達一同陪伴左右，足見兩人當時私交極深，亦顯出星爺對萬梓良的敬重。

曾傳出關係破裂

兩人的關係轉折發生在1999年製作電影《喜劇之王》。星爺原本專程為萬梓良量身打造劇中「場記」一角（即後來吳孟達飾演的角色）。傳聞在拍攝期間，工作人員因劇組臨時改時間未能及時通知萬梓良，導致萬梓良白等數小時而大發雷霆。亦有傳指兩人對喜劇演繹方式各有堅持，最終萬梓良退出劇組，由吳孟達緊急救場。雖然星爺在電影片尾特別名單中致謝萬梓良，但自此兩人鮮少再公開同框。多年後，星爺籌拍《新喜劇之王》時曾再次邀請萬梓良參演，希望重續前緣，但萬梓良因身體健康狀況及糖尿病問題最終婉拒。

角色由吳孟達頂上。（電影截圖）

田雞澄清不和事件

其實2019年田啟文接受《香港01》訪問時，已解釋事件並不是這樣，他指開拍前萬子哥說好何時何日要完工，飛往外地出席侄女的婚禮做主婚人，但當年拍攝進度一度延期，一直未能煞科，而賀歲檔期逼近，根本不容再等萬子哥回來補拍，於是只有硬著頭皮跟萬子哥說要換角，他說：「由周星馳跟萬子兩人在房內拆掂，還記得傾完一輪，一開門兩人都笑晒口，一點事都沒有，萬子更跟大家打氣︰『我檔期遷就不到，但你們要撐星仔呀！』」到底當中講了，田雞都沒有過問，但當時管數的他，只知周生有如數俾足片酬萬子哥。

片尾出鳴謝，也有登出萬梓良的名字。（影片截圖）

曾傳糖尿病惡化

雖然近年萬梓良飽受病患折磨，因遺傳性糖尿病曾暴脹30公斤，需停工休養。長居內地的他健康每況愈下，身形明顯消瘦，多次被拍到需要人攙扶或輪椅代步，甚至站不穩險些跌倒，令粉絲擔心不已。