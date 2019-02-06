【田雞專訪】《喜劇之王》原本有萬梓良　因錯通告要吳孟達頂上？

《喜劇之王》是20年前的賀歲經典，20年後今天，周星馳再執導筒，拍成《新喜劇之王》。首預告一出，有個唯一熟悉的臉孔出現，就是田雞（田啟文）。 今天只客串一角，但廿年前他是製作上要員，很多製作決定都參與其中，包括大量難題要拆解，其中最大的非萬梓良莫屬。原來萬子哥本身有參與演場務一角（即吳孟達角色），並已經開工，但為何會全數刪掉呢？不如由田雞親自解畫。 攝影︰吳宇峰

田雞坦言當年籌拍《喜劇之王》，困難重重，但當中學會的讓他終身受用。（吳宇峰攝）

田雞︰「新版踩扁腳後仲有下文」

在《新喜劇之王》中，田雞客串一角，重演被踩扁腳一幕。其實在《美人魚》，田雞同樣有客串，似乎星爺早已視他為自己戲中的吉祥物。田雞︰「每有合適的戲份，他都會找我去演，曾經說想要我拍多一點，但我太忙，只能客串一兩日。」



這幕雖親切，但亦被不少粉絲罵炒冷飯！「我的出現只是想拿回一份感覺，其實大家只見到這個笑位的上半部，下半部還有個延續，大家要入場才看到。」雖然是客串一幕，但田雞拍這一幕時便因太操勞而暈倒。「去到現場演第一Take後，我便暈了，原來演繹時用力太猛，加上前一晚睡得不好，拍攝時又烈日當空所致。」或許體能大不如前是田雞廿年後再拍《喜劇之王》的最深感受。

繼《美人魚》，田雞再次在《新喜劇之王》客串，繼續成為星爺電影標記。（劇照）

《喜劇之王》原意是將《他來自江湖》的班底，在電影上重現，奈何陰差陽錯，令萬子未能參與，成憾事。（影片截圖）

《他來自江湖》的重聚

關於《喜劇之王》，有很多鮮為人知的事，包括吳孟達場務一角，原定是萬梓良演，並已經開工拍了大半，這一點亦由田雞親證確有此事。事源該片是李力持與周星馳合導，二人在《蓋世豪俠》認識，《他來自江湖》成名，一直想全班人馬在電影上重聚，所以開鏡當日已高調表示集齊萬梓良、周星馳、吳孟達和李力持，延續《他來自江湖》的魅力，但何解今天見到的變成吳孟達？



話說電影拍攝時，萬梓良演場務的戲份已拍下不少，當時萬子哥在內地有服裝生意，在港要住酒店，每日的開工通知要待前一晚落實。其中一晚因為拍夜了，劇組決定第二日由開早班變下午，當時田雞主力參與製作，於是叫製片通知萬子哥明天改為下午才到。製片都一一照做，只是廿年前的通訊沒現在方便，他只能跟酒店講聲，未有直接聯絡上。殊不知當晚萬子哥便因為應酬，沒有回酒店，跟朋友傾完工事後更直接去片場，去到現場空冇一人，向來火爆見稱的萬子哥要爆喇！

神來一跪四兩撥千斤

田雞︰「劇組立即致電我，說大件事，萬子哥極不開心，要我快點回來拆彈。」看形勢，是死路一條，說製片出錯根本背不起，要自己解釋又拆不來，內心極為忐忑。電影在成豐片場拍攝，田雞由落車一刻，眼前所發生的事至今仍歷歷在目。「我入到片場，經過化妝間，所有人都暱在裡面，大家沒有開工，要等處理好才可以開工。而房裡面就有幾個人，包括周星馳、李力持、萬梓良等……」



這個臨時搭建的「舞台」，主角一息間放在田雞身上，要看他怎樣解畫。緊張是必然，所以當田雞一開門見到幾位，並在踏入房間的一步時，未知是腳軟還是怎樣，突然絆倒跪了下來。「位置又剛剛好跪在萬子哥面前，當時全場人都呆了，這舉動更加是殺萬子哥一個措手不及，他急問︰『啟文，點解你要跪我？』然後我便說你是我師兄嘛！我做錯事跪你是好應該的。」

由於吳孟達屬於自己人，所以急召他回來代拍萬子戲份也沒太大難度。（吳宇峰 攝）

原來早在麗的年代，田雞跟萬子合作過一部劇集《太極張三丰》，與曹達華飾演三師徒，感情要好，所以這「神來之跪」變得合情合理，更顯重情重義。田雞︰「沒想到跪完，他猛叫我起身先，而此舉更令萬子哥道火都熄了，開始語重心長地講出自己不開心的原因。」

點同萬子哥換走佢？

事情來個180度轉變，原本大難臨頭，卻變成輕鬆解決了，不久萬子哥更大叫︰「還等甚麼，埋位吧！」一心等睇好戲的李力持，後來都讚田雞叻仔，連跪這一招都想到。「坦白講我沒有想過，有想過要低聲下氣，但沒想過跪。」可說是連個天教他怎樣去處理這個危機。



既然事情得到解決，何解最終又拍不成，要由吳孟達頂上？原來事前萬子哥說好何時何日要完工，飛往外地出席侄女的婚禮做主婚人，但當年拍攝進度一度延期，一直未能煞科，而賀歲檔期逼近，根本不容再等萬子哥回來補拍，於是只有硬著頭皮跟萬子哥說要換角。「今次不是我負責了，由周星馳跟萬子兩人在房內拆掂，還記得傾完一輪，一開門兩人都笑晒口，一點事都沒有，萬子更跟大家打氣︰『我檔期遷就不到，但你們要撐星仔呀！』」到底當中講了，田雞都沒有過問，但當時管數的他，只知周生有如數俾足片酬萬子哥。

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