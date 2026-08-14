失婚女星曾被前夫暗寸背叛出軌　離婚3年仍相信愛情：時刻有憧憬

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，直至去年李蘊承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。離婚後李蘊積極復出，重投樂壇推出新歌，而一對子女就主要由前夫羅章冠照顧。日前李蘊在IG限時動態大玩「Q&A」，大方回應網民的問題。

積極復出。（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

水着照。（IG@renee0727）

一對子女隨爸爸羅章冠在內地生活。（IG@luo_zhangguan）

羅章冠父兼母職。（IG@luo_zhangguan）

李蘊大玩「Q&A」 坦言仍相信愛情：時刻有憧憬

有網民問道：「仲相信愛情嗎？會想再結婚？」李蘊表示：「相信，因為每個人都是獨一無二的，我對愛情時刻有憧憬哈哈。」不過對於「再結婚」的議題，經歷過婚姻失敗的她就表現得十分理性，補充指：「但拍拖❌＝要結婚，完全兩回事。第二個問題值得再深究，不害怕亦不期待，開心永遠放第一☝🏻。」強調目前將個人心情與生活狀態放在首位。

李蘊坦言仍相信愛情。（IG截圖）

大玩「Q&A」。（IG@renee0727）

想繼續唱歌。（IG@renee0727）

Keep住工作。（IG@renee0727）

勇於嘗試。（IG@renee0727）

溫馨。（IG@renee0727）

親子時光。（IG@renee0727）

慶生。（IG@renee0727）

慶生。（IG@renee0727）

李蘊昔日住5,000呎獨立屋 前夫曾發文暗指「被背叛」

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後，曾居於廣州5,000呎獨立大屋，豪宅更設有花園，她亦自此淡出幕前，專心相夫教子。不過李蘊在2023年突然宣布全面復出，一度惹來婚變揣測，直至去年3月終承認已離婚兩年。其後有網民發現羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」等，惹來外界猜測羅章冠似乎暗示有人「派帽」。不過對於疑似出軌、有第三者的指控，李蘊在接受《香港01》專訪時就不願多談：「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」，並指與前夫「唔係仇人」：「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處。」

李蘊為囡囡慶祝10歲生日。（IG@renee0727）

溫馨。（IG@renee0727）

李蘊同一對仔女。（IG@renee0727）

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

設有大花園。（IG@renee0727）

李蘊前夫羅章冠。（IG@luo_zhangguan）

一家四口合照。（IG@renee0727）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

李蘊以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）