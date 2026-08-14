81歲李家鼎近況曝光　全靠新抱增重7磅：生理心理都照顧得好好

現年81歲的李家鼎（鼎爺）早前傳出身體抱恙，情況令人關注。其子李泳豪日前接受訪問時透漏鼎爺近況，親證父親現時狀態非常好，更特別感謝妻子Agnes（鼎爺新抱）悉心照料，令鼎爺成功重拾體重，大增7磅且胃口甚佳，康復進展相當理想。

鼎父當時行路都要人扶。（資料圖片）

鼎爺當時因前妻離世非常傷心，吃不下嚥，因而暴瘦。（資料圖片）

李家鼎消瘦不少。（影片截圖)

李泳豪隨後亦在社交平台限時動態曬出與鼎爺及妻子Agnes的最新合照。相中可見三人於餐廳聚餐，李泳豪戴上藍色鴨舌帽掌鏡自拍，妻子Agnes則在中間擺出搞怪表情、用手指著下巴，場面溫馨搞笑。而坐在後方的鼎爺則戴上經典格仔貝雷帽、身穿牛仔外套搭紅格仔襯衫，眼神精巧有神，更對著鏡頭大方舉起大拇指比讚，精神狀態極佳！

李家鼎近況曝光！（截圖）

李泳豪在受訪時透露，鼎爺能夠快速康復，功勞全歸於妻子Agnes：「最最大功勞就係我太太，因為我太太由心理到生理都照顧得好好，會教佢食啲乜嘢、補充啲乜，每日要去做物理治療同訓練，都係我同我太太，尤其我太太全心去照顧佢。」他補充指鼎爺目前比之前重了約7磅，而且相當食得，進展非常良好。

鼎爺昔日面部有肉、精神翼翼中氣十足。（資料圖片）

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，情況似乎令人放心不少。（IG@drift_greg）

至於外界關注鼎爺幾時能全面復工，李泳豪表示要視乎無綫（TVB）的安排，看何時再安排拍攝飲食節目；不過自己私下也會多與父親做直播或拍攝烹飪影片，滿足一眾想念鼎爺廚藝的觀眾。