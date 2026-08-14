武打巨星曾寸爆李小龍　72歲步履不穩行路震震網民心疼：大哥老了

72歲的國際巨星成龍在演藝圈依舊活躍，長做長有，時常現身不同電影宣傳活動，所到之處均深受影迷愛戴，亦密密出席社交場合。早前成龍現身一場豪門世紀婚禮，即使年過70，作為練武之人，其精神狀態依然非常之好。早前有網民分享在酒店門外見到成龍腳震震行路一面，疑似飲醉酒。

成龍認為拍戲不是為了拿獎，最主要是觀眾喜歡 。（成龍微博圖片）

成龍疑醉酒步履不穩仍不負影迷熱情

日前有網民在社交平台分享追星片段。從片段中可見，成龍和身邊人穿上外套，或是較早前的片段。成龍正打算行入門口，在出面見到影迷後停了下來，步履有些少不穩，發文網友在現場所見指：「在酒店門口見到成龍大哥像飯局後有點醉酒了」。

之後成龍為不辜負影迷熱情，特意走到他們前面取了電話，與影迷合照。他又收下影迷的心意紙仔，再慢慢走入酒店。網民留言：「面相越老越慈祥了」、「他還能打嗎」、「小伙頭髮保養得不錯」。另有人心疼成龍已看得出歲月痕跡，「大哥真的老了」、「時間過得太快了」。

成龍又帶房祖名見人。（小紅書）

成龍曾公開寸爆李小龍：讓他贏吧

成龍在早年曾接受內地節目《鏘鏘三人行》 訪問，影片中成龍公開寸爆李小龍，他模仿李小龍出拳揮腿的招牌叫聲後，直指觀眾已經看膩了，他呼籲大家別再學李小龍了：「很難看的，觀眾都看膩了。千萬不要再學李小龍了，真的。」當成龍被問到與李小龍打上來是哪位會贏：「如果你與李小龍是在同一個歲數，你們倆誰打得過誰？如果狀態一樣的話，打起來會怎樣？」成龍則似乎很「大度」回應：「讓他贏吧。」成龍用了一個「讓」字明顯認為自己能打贏李小龍。

成龍表示自己「成龍式」的功夫，比「李小龍式」的難100倍：「我比李小龍塊（塊頭大），比他高，李小龍肌肉很熟，我的肌肉也不賴，他是單骨，我是雙骨。李小龍被過度神話了，他一變變了個截拳道，我也可以做龍拳道，但是我不會去做。」對於「李小龍被過度神話」，成龍指：「我以前跟李小龍一起拍過電影，他是一個非常好的人，但是給旁邊的人捧壞了。就是他一來，嘩，就這樣子！所以他講什麼都是對。」

當年李小龍在拍電影時，成龍只是個臨時演員，在片中負責被李小龍一腳踢出屋外。而洪金寶、元彪及鄭佩佩都真的認同李小龍的功夫，鄭佩佩更大爆：「李小龍是真的會功夫，成龍是花拳繡腿。」

成龍酒店門外見到影迷。（小紅書）

步履不穩。（小紅書）

精神不錯。（小紅書）

同影迷合照。（小紅書）

拎影迷心意紙仔。（小紅書）

被指疑似醉酒。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民發表意見。（小紅書）