愛回家｜御用二世祖告別1年「橫漂」回歸香港　曾陷劇荒北上叩門

現年28歲的吳兆麟（Alan）在2021年加入無綫（TVB）訓練班，由J2台主持做起，曾參演《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《破毒強人》等，近年在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中演變態富二代入屋，曾入圍角逐「最佳男主持」及「飛躍進步男藝員」。去年吳兆麟自爆「陷劇荒」，決定北上向導演敲門搵機會，成功在短劇中演男一，不過近日他就宣布結束「橫漂」一年的生活，正式回歸香港！

吳兆麟。（IG@alan_wu__）

吳兆麟與陳自瑤合照。（IG@alan_wu__）

吳兆麟在劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演獸性大發富二代，令觀眾印象深刻。（電視截圖）

吳兆麟在劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演獸性大發富二代，令觀眾印象深刻。（電視截圖）

去年吳兆麟自爆「陷劇荒」，決定北上向導演敲門搵機會。（影片截圖）

吳兆麟去年北上搵機會。（IG@alan_wu__）

吳兆麟告別一年「橫漂」生活 回歸TVB拍《愛．回家之三代同糖》

日前吳兆麟在社交平台撰長文，宣布結束為期一年的內地橫店「橫漂」生活，正式回歸香港：「告別橫漂歲月，奔赴屬於我的愛回家。認真和我的橫店生活，好好道別啦。說沒有捨不得是假的，真的很留戀在橫店橫漂🌃的這一年時光。還記得日復一日騎小電驢跑劇組🏃🏻、投資料📄、試戲🎬、見組的日子📆，簡單又純粹。日子沒多久就愛上這座橫店小鎮的江湖氣息，天南地北的演員聚在這裡，懷揣著一樣的夢想，偶爾在茶餐廳偶遇TVB的前輩🧙‍♂️，慢慢相識相知；和一群志同道合的拍戲夥伴並肩打拼，惺惺相惜。直到拿上幾個月的行李🧳坐上了高鐵🚅看著窗外的風景才慢慢地我體會到了什麼叫做『北漂』。」

吳兆麟過去一年在橫店打拼。（IG@alan_wu__）

吳兆麟過去一年在橫店打拼。（IG@alan_wu__）

橫漂。（IG@alan_wu__）

橫漂。（IG@alan_wu__）

吳兆麟坦言獨自到陌生城市打拼，曾感到孤單，但亦令他快速成長，與同路人互相扶持，正當他決定繼續在橫店拼搏時，竟收到TVB全新處境劇《愛．回家之三代同糖》的邀約：「當初孤身一人來到這座陌生的小城，本以為會在這裡紮根很久，正當我下定決心在橫店續上了一年的房租之後📃，我就收到了TVB《愛回家之三代同糖》的進組通知。😲驚喜、幸運、滿心期待。這份來之不易的邀約，意味著我要按下橫漂生活的暫停鍵⏸️，告別橫店，正式回歸香港，回歸最熟悉的TVB。」

獨自到橫店打拼。（IG@alan_wu__）

獨自到橫店打拼。（IG@alan_wu__）

互相扶持。（IG@alan_wu__）

拍短劇。（IG@alan_wu__）

拍短劇。（IG@alan_wu__）

正式回歸香港！（IG@alan_wu__）

最後吳兆麟特別感謝過去一年來並肩同行的夥伴，並希望大家多多支持新劇：「🙏🏻很感恩這一年所有的經歷、所有遇見。謝謝橫店，治癒了我的追夢時光🌃；謝謝並肩同行的小夥伴，溫暖了我漂泊的日子🌞。所有遺憾和美好，都是我演員路上最珍貴的底氣。😬超級期待這次《愛回家》的全新旅程，也希望大家多多支持我的新角色❤️」

吳兆麟曾參演由內地小生張凌赫主演的劇集《櫻桃琥珀》。（IG@alan_wu__）

吳兆麟曾參演由內地小生張凌赫主演的劇集《櫻桃琥珀》。（IG@alan_wu__）

吳兆麟主演短劇。（小紅書）

霸道總裁造型。（小紅書）

霸道總裁造型。（小紅書）

吳兆麟5歲起學小提琴兼跆拳道省冠軍 入組《愛回家》飾演范特栖

據知吳兆麟在《愛．回家之三代同糖》中飾演執著外貌的「范特栖」，他曾與黃瀅仴在《全城一叮》中表演小提琴加拉丁舞，再於《福祿壽訓練學院》中耍雙節棍演出，令觀眾留下深刻印象。吳兆麟更是跆拳道及小提琴高手，自5歲起學習小提琴及跆拳道，曾憑跆拳道奪得廣東省第一名，並擁有小提琴8級音樂資格，文武雙全！

吳兆麟與黃瀅仴都是TVB第31期藝員訓練班學生。（電視截圖）

吳兆麟演奏小提琴。（電視截圖）

黃瀅仴同吳兆麟都使盡渾身解數。（電視截圖）

黃瀅仴同吳兆麟都使盡渾身解數。（電視截圖）