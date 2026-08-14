陳山聰內地餐廳被偶遇一舉動獲讚尊重服務員　網民讚靚仔但認唔出

現年49歲的TVB視帝陳山聰自拍攝完《奪命提示》後便陷入「劇荒」，不過山聰北上發展努力吸金，積極開拓不同的市場，更不時拍攝內地探店拍片介紹美食，成功轉型為飲食界KOL。日前陳山聰在廣州餐廳被網民偶遇，獲大讚靚仔之外，一身穿搭更引起網民熱議。

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰食飯被偶遇穿搭引熱議

有網民日前在社交平台以「看看我吃飯偶遇了誰～」為題發文，相中可見帶上黑色Cap帽的陳山聰穿上簡約黑色背心，上菜時他全程面帶笑容專聽侍應生講解菜式。有不少網民看到照片後，都大讚陳山聰靚仔，更指他非常有禮貌：「別人說話 看着人家那是一種禮貌 我只覺得他挺尊重服務員的…」、「尊重別人才會看着別人」、「看起來是很友好的點頭笑」。

上菜時陳山聰全程面帶笑容專心聽侍應生講解菜式。（小紅書）

大批網民大讚陳山聰有禮貌及尊重服務員。（小紅書）

另外，陳山聰雖然穿搭低調，但手上戴上5隻國際著名銀器品牌Chrome Hearts的戒指及兩條頸鏈，隨即引起網民熱議。有人留言問：「為啥男的帶那麼多項鏈戒指手鏈」、「戒指王」、「他在香港就是潮男人設，最會穿衣的男明星之一」、「人家的風格」。

雖然有大批網民大讚陳山聰靚仔，但有人叫不出他的名字：「不認識」、「是誰？挺帥的」，有自稱自細看TVB長大的網民指：「他很火啊，演技很不錯」、「佘詩曼的好友」、「香港的 不用猜了 就是陳山聰」、「你沒看港劇？愛看港劇的都認識他。」

網民大讚陳山聰真人很帥。（小紅書）

網民讚陳山聰很帥，但認不出他是誰。（小紅書）

網民大讚陳山聰狀態好Fit。（小紅書）