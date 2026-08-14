Taylor Swift版權大反擊　特朗普社交平台遭精準封鎖音軌全數被刪

美國樂壇天后Taylor Swift與美國總統特朗普（Donald Trump）的爭議持續發酵。早前特朗普團隊未經授權，擅自採用Taylor Swift的個人歌曲作為社交平台的背景音樂，引發Taylor團隊採取法律行動，要求平台處理侵權影片。



Taylor Swift與特朗普（Donald Trump）的關係長期緊張且充滿政治摩擦。（IG@taylorswift）

TikTok與IG精準封殺，特朗普競選片慘遭音軌靜音

據外媒報導，特朗普團隊日前在TikTok發布宣傳影片時擅用其名曲〈August〉，更曾配文表示：「我很肯定Taylor Swift會對我們用了她的歌曲感到非常興奮！」 此舉引發Taylor Swift法務團隊向平台申請禁令，針對特朗普及其競選團隊帳號實施精準封殺。TikTok與IG隨後迅速執行，將特朗普帳號下11支涉事宣傳片的音軌全數靜音下架，令其團隊的宣傳片痛失背景音樂。這項禁令最特別之處在於「對人不對歌」，僅限制特朗普相關帳號使用，完全不影響普通歌迷與大眾正常選用。

美國總統特朗普（Donald Trump）貼文用Taylor Swift的歌曲作為背景音樂。（網絡圖片）

特朗普TikTok宣傳片擅用Taylor的歌曲慘遭「精準」下架。（網絡圖片）

從《反斗奇兵5》到〈August〉特朗普團隊遭指故意挑釁

據外媒揭露，特朗普陣營早已是「偷歌慣犯」。今年6月，其團隊曾以電影《反斗奇兵5》（Toy Story 5）新歌〈I Knew It, I Knew You〉作配樂，畫面剪輯特朗普在UFC（終極格鬥冠軍賽）跳舞、接見兒童及集會場面，並高調配文稱「無人比特朗普更愛國」；4月宣傳NASA「阿提米絲2號」（Artemis II）任務時，亦擅用歌曲〈High Infidelity〉中「想知道我4月29日在哪」的歌詞作對應；去年11月，更以Taylor專輯《The Life of a Showgirl》中的〈The Fate of Ophelia〉，配上國旗、紀念碑以及特朗普2023年遭逮捕的警局大頭照。當時陣營發言人甚至坦承，選用其歌曲純屬挑釁，全因預料傳媒會「鋪天蓋地大肆炒作」。

特朗普團隊多次在宣傳中用Taylor的歌曲。 （IG@realdonaldtrump）

特朗普曾發文大罵Taylor Swift

事實上，兩人的恩怨已糾纏多年。Taylor Swift曾多次公開支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）並批評特朗普的施政；特朗普亦曾在社交平台發文直言：「I HATE TAYLOR SWIFT!」。然而其競選團隊過去仍屢次在宣傳中用Taylor的歌曲。