湯賀蘭Zendaya婚禮甜茶羅拔唐尼現身　地點關聯《蜘蛛俠》藏玄機

荷里活超人氣「蜘蛛俠CP」湯賀蘭與Zendaya爆出於今年初低調完婚後，外媒《Variety》接續踢爆，兩人日前在英國薩里郡（Surrey）的百年頂級豪宅莊園「Beaverbrook」連嗨3天舉行婚慶派對！



除了這座每晚房費高達1,015美元（約8000港元）起的五星級莊園背景極度奢華外，賓客名單更是星光熠熠！

Tom Holland和Zendaya遭爆日前在英國百年頂級豪宅莊園「Beaverbrook」連嗨3天舉行婚慶派對。（GettyImages）

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添麥菲、羅拔唐尼全到齊！「甜茶」攜Kylie Jenner跨海祝賀

據外媒報導，這場為期3天的婚禮派對低調卻極其奢華，受邀出席的重量級嘉賓包括「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及其女友Kylie Jenner，以及「鋼鐵俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）等荷里活一線大咖，齊聚一堂為這對新人送上祝福。

這座擁有160年歷史的新古典主義豪宅佔地400英畝，過去曾是傳奇媒體大亨Lord Beaverbrook的宅邸，曾接待過伊莉沙伯泰萊（ Elizabeth Taylor）、差利卓別靈（Charlie Chaplin）以及前英國首相邱吉爾（Winston Churchill），歷史底蘊極為深厚。

地點巧合！距離《蜘蛛俠：英雄重生》梅姨墓園取景地超近

有趣的是，這座豪華莊園與電影拍攝地有著奇妙的緣分！莊園距離布魯克伍德墓園（Brookwood Cemetery）相當近，而該地正是湯賀蘭與Zendaya一年前拍攝《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man：Brand New Day）中，彼得柏加前往梅姨墓前獻花的關鍵取景地。

湯賀蘭與Zendaya婚禮莊園距離電影中梅姨墓地取景地很近。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

此外，經典聖誕電影《緣份精華遊》（The Holiday）同樣在莊園附近的村莊取景，讓這座歷史莊園更添影視傳奇色彩。

防狗仔保密等級堪比二戰！婚宴照片一張未流出

儘管這場派對被譽為今年夏天荷里活星光最璀璨的婚宴之一，但至今沒有任何一張現場照片外流，雙方經紀人也對細節保持沉默。外媒幽默表示，考慮到這座莊園在二戰期間曾用來舉辦政府最高機密會議，這裡絕對能為「蜘蛛俠CP」守住最珍貴的甜蜜隱私！

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