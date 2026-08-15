高雄愛妻李瑞芬罕現身　獲鄧光榮牽線相愛半世紀嘆婚姻是一場賭博

現年81歲的資深演員高雄（原名何耀深）與妻子李瑞芬（Betty）恩愛數十年，近年雖然漸漸淡出幕前，但依然不時與圈中好友聚會。日前，高雄氣質妻子李瑞芬罕有現身，與高雄及一眾好友歡聚狀態絕佳。



高雄攜愛妻李瑞芬（前排中）現身聚會。（IG@shirley_suet_ling_cheung）

高雄太太李瑞芬罕現身聚會展保養功力

張雪玲近日在IG分享聚會合照，高雄與氣質妻李瑞芬雙雙現身朋友聚會。照片中的李瑞芬身穿白色無袖上衣，將太陽眼鏡戴於頭頂，精神飽滿。高雄與妻子同框合照，場面非常溫馨融洽。

高雄最近返港,频频出席聚会。（IG@shirley_suet_ling_cheung）

李瑞芬（左一）。（IG@shirley_suet_ling_cheung）

獲鄧光榮牽紅線早年窮困無擺酒

高雄與太太李瑞芬攜手相愛半世紀，原來當年兩人的紅線正是由已故「影壇大哥」鄧光榮親自牽起。高雄與太太於1971年結婚，當年兩人結婚時家境窮困，連擺酒席的錢都拿不出來，但李瑞芬依然甘願不離不棄陪伴他打拼，默默為家庭付出。因此，高雄一直對妻子深懷感激，心裡也始終惦記著要為太太補辦一場正式的婚宴。

高雄太太名叫李瑞芬，英文名Betty，二人結婚超過半世紀。（facebook圖片）

高雄。（葉志明攝）

三代同堂慶金婚坦言婚姻是一場賭博

一直覺得欠妻子一個正式婚宴的高雄，原本打算在結婚50周年大肆慶祝，礙於疫情無奈押後。直到2023年，他終於在溫哥華筵開五十席補辦金婚派對。當晚更三代同堂一同歡慶。他在金婚盛宴上大方放閃，首次在大庭廣眾之下對妻子深情告白說出「I love you」，感動全場。談及半世紀的婚姻相處之道，高雄感觸良多，更曾坦言：「我覺得婚姻是一場賭博，我和太太都是博一鋪，我們很幸運賭贏了，如果不幸賭輸，很可能一敗塗地誤一生。」感謝妻子用半生相陪伴，成就了這段動人的佳話。

高雄揭婚後遺憾：曾連擺酒錢都沒有。（網上圖片）