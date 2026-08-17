高鈞賢控訴遭業主無理扣8萬按金　告上法庭仍追討無門：荒謬制度

現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口現居於深圳，去年12月被爆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號一個三房單位連車位，高鈞賢其後接受訪問時表示會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒入讀九龍塘的名校。不過日前高鈞賢突然在IG限時動態連環發文，控訴遭舊業主無理扣留8萬港元租屋按金！

幸福！（IG@mattkobe）

恩愛！（IG圖片）

一家三口幸福美滿。（IG圖片）

溫馨！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

超級奶爸！（IG@mattkobe）

高鈞賢退租遭業主無理扣留8萬按金 申索追討遇阻滯

高鈞賢以「客觀看香港租務制度：當『準時交租的好租客』遇到法律灰色地帶」為題發文，透露自己原本與家人租住一個四房單位，每個月準時交租、從不欠款，且退租時已盡最大能力還原房屋，但退租時遭業主扣留8萬港元按金不予退還。為維護自身權益，高鈞賢與太太選擇尋求正當法律途徑，向小額錢債審裁處提出申索。不料上庭時才赫然發現制度上的「荒謬漏洞」：「原來只要業主『拒收法庭掛號信』，法庭喺無法證明對方收到傳票嘅情況下，就不能即時頒布判決。」

溫馨。（IG@mattkobe）

高鈞賢突然在IG限時動態連環發文，控訴遭舊業主無理扣留8萬港元租屋按金！（IG截圖）

高鈞賢突然在IG限時動態連環發文，控訴遭舊業主無理扣留8萬港元租屋按金！（IG截圖）

業主拒收掛號信案件被迫拖延 高鈞賢質疑制度未能保障普通家庭

高鈞賢表示，接下來的法定程序相當繁瑣：「案件被迫拖延，排期等待執達吏親自上門派信；若對方繼續避不見面，申索人需要自費數千元辦理『刊登報紙』（替代送達）；再重新排期，整個過程隨時要拖延一至兩年。」高鈞賢指出，退租不到一星期該單位便已成功租出，足證單位的自然損耗（Wear & Tear）不構成扣除全數按金的理由，他直言這筆8萬元的按金雖然不會影響目前的日常生活，但面對違約爭議時，竟需要付出巨大的時間與額外金錢成本去應對「拖延戰術」，令他不禁反思：「如果今天換作是一個急需按金去交新屋首期或租金的普通家庭，這樣的制度能否及時保障到他們？法律需要保障程序公義，但當程序被濫用成拖延手段時，我們的小額錢債機制是否也應該思考如何更高效地保障守法的消費者？」

高鈞賢突然在IG限時動態連環發文，控訴遭舊業主無理扣留8萬港元租屋按金！（IG截圖）

高鈞賢轉戰內地發展頻頻吸金 豪擲6位數深圳開舖

近年積極在香港及內地發展的高鈞賢，早前斥資6位數在深圳開設咖啡清吧，又曾與老婆以夫妻檔上陣直播帶貨，他更透露將於深圳再開設一間燒鳥店，生意搞得有聲有色！

慶祝42歲生日！（IG@mattkobe）

夫妻檔上陣直播帶貨！（IG@mattkobe）

他更透露將於深圳再開設一間燒鳥店。（IG截圖）

感情好好！（IG截圖）

黃梓漫創辦的「美妍堂」（MCTA）去年10月於美國掛牌上市，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過其後遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。（影片截圖）

慶祝父親節。（影片截圖）

高鈞賢一家住在深圳。（影片截圖）