樂瞳曼谷狂掃名牌曬名媛級奢華生活　性感戰衣疑真空上陣極吸睛

現年40歲的樂瞳（Cilla）雖然已經步入熟女年齡，但無論體態還是樣貌均保養得極佳。日前她特意前往泰國曼谷展開快閃假期，除了展現名媛般的奢華生活外，更接連換上多款性感衣著大派福利，這趟旅程令人相當稱羨。



樂瞳（Cilla）日前歡度40歲生日。（IG@loktungcilla）

樂瞳保養得極佳。（IG@loktungcilla）

樂瞳曼谷奢華行程極盡享受

從影片可見，樂瞳化上精緻妝容穿梭於各大高級場所，除了到高爾夫球場揮桿享受陽光草地之外，更到訪Dior及LV等名店疑似大打手筆掃貨，期間又品嚐精緻的品牌主題甜點，全程心情極好。

樂瞳最近前往泰國曼谷展開快閃假期。（IG@loktungcilla）

樂瞳到訪Dior及LV等頂級名店大掃貨，並品嚐精緻的品牌主題甜點，盡顯富態。（IG@loktungcilla）

樂瞳到訪Dior及LV等頂級名店大掃貨，並品嚐精緻的品牌主題甜點，盡顯富態。（IG@loktungcilla）

樂瞳到訪Dior及LV等頂級名店大掃貨，並品嚐精緻的品牌主題甜點，盡顯富態。（IG@loktungcilla）

旅程中樂瞳的火辣打扮無疑是全場焦點，她毫不吝嗇地大展保養得宜的美好身材。片中亦記錄了有人特別為她慶祝生日，她穿上超低胸啡色上衣在燭光下展露甜美笑容，讓人好奇是否正與神秘的另一半共度浪漫時光。在陽光與海灘的襯託下，她換上粉紅色比堅尼，大晒豐滿上圍與纖細腰肢，配合天生的童顏，少女感十足。而另外一套粉藍色上衣更是令人驚艷，胸口位置僅靠一個蝴蝶結連接，中間鏤空的設計讓身材若隱若現，側身看更疑似真空上陣，性感指數爆燈。

樂瞳穿上一套超低胸慶生戰衣，在燭光下展出甜美笑容，性感指數爆燈。（IG@loktungcilla）

令人好奇樂瞳是否在與神秘另一半共度甜蜜時光。（IG@loktungcilla）

樂瞳穿上粉紅色比堅尼，大曬豐滿上圍和纖腰。（IG@loktungcilla）

樂瞳呢套性感上衣的胸口位置僅由一個蝴蝶結連接。（IG@loktungcilla）

由TVB「阿妹」轉型品酒師

回顧樂瞳的演藝之路，她最初簽約陳冠希旗下公司以歌手身份出道，唯發展較為平穩。其後她重返演員崗位加入TVB參演多套劇集，因天生長得一副童顏，多數獲安排飾演「阿妹」等年輕角色的形象。直至2017年效力電視台10年約滿離巢後，她毅然報讀品酒課程，憑藉生意頭腦成功轉型為品酒師並將網上洋酒生意打理得有聲有色，近年更兼任飲食及旅遊KOL，事業得意。

樂瞳曾簽約陳冠希成為對方旗下歌手。（小紅書）

樂瞳離巢TVB後，專注發展個人事業。（IG@loktungcilla）

感情方面，樂瞳過去曾傳出與內地富二代David拍拖，交往後生活頓時變得極為富貴，不僅入住千萬豪宅，更經常周遊列國享受生活。雖然當時有傳聞指兩人最終因女方於社交平台上過於高調炫富而分手收場，但即使回復單身狀態，樂瞳現時的優渥生活亦完全未受任何影響，依然能隨心所欲地享受富足人生。

樂瞳身材很有睇頭。（IG@loktungcilla）