游嘉欣樣貌愈見精緻惹質疑「整咗咩位」　高EQ親回直認曾接受醫美

無綫小花游嘉欣（游游）近年備受力捧，近日她在新劇《夫妻的博奕》中飾演富家千金小姐，更與視帝馬國明飾演兄妹，兩人於劇中擦出不少精彩火花，搶鏡表現成功引來大批觀眾與網民關注。隨著劇集播映，游嘉欣除了演技獲得討論外，其外貌變化的議題亦在網上引發熱烈關注。



現年26歲的游嘉欣（游游）近年備受力捧。（IG@kayan_yau）

無綫新生代小花游嘉欣（游游）憑藉甜美清純的外貌與「A0女神」形象深入民心。（IG@kayan_yau）

游嘉欣（游游）在《夫妻的博奕》中飾演的富家千金小姐成功引來大批觀眾與網民關注。（IG@kayan_yau）

舊照對比引發熱議：減肥成功定整咗容？

日前有網民於社交平台上載了游嘉欣不同時期的對比照片，質疑其樣貌變得比以前精緻，好奇她是成功減肥還是整了容：「個樣靚咗，但又睇唔出佢整咗咩位，係減肥成功定整咗容？」

有網民質疑游嘉欣樣貌變得比以前精緻，好奇她是減肥成功還是整了容。（threads截圖）

游嘉欣不同時期的對比照片。（threads）

面對網民的質疑，游嘉欣並未回避，反而大方於該帖文親自留言澄清。她表示自己並沒有整容，並解釋現時的轉變主要是因為隨着年齡增長，臉上的嬰兒肥（baby fat）逐漸消退，同時亦開始懂得如何挑選最適合自己的打扮風格。她更幽默地表示，倘若將來真的有整容，必定會公開與大家分享，並笑言自己目前離「整容級美貌」仍有一大段距離：「係大個咗，無曬baby fat，知道點樣打扮先適合自己🤭放心，如果整咗容，一定同大家分享，而家距離整容級美貌仲差一大段路」。

游嘉欣現身留言區親自擊破整容疑雲，大爆踢走包包面秘招。（threads）

游嘉欣坦承曾接受醫美療程

此外，游嘉欣亦不吝嗇地公開自己的護膚與修飾輪廓心得。她坦言自己確實曾接受醫美療程，直認做過HIFU來保養，並親切地向有需要的網民建議：「Hifu都確實係有助改善包包面，有需要可以參考吓」。