游嘉欣樣貌愈見精緻惹質疑「整咗咩位」 高EQ親回直認曾接受醫美
撰文：小白
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無綫小花游嘉欣（游游）近年備受力捧，近日她在新劇《夫妻的博奕》中飾演富家千金小姐，更與視帝馬國明飾演兄妹，兩人於劇中擦出不少精彩火花，搶鏡表現成功引來大批觀眾與網民關注。隨著劇集播映，游嘉欣除了演技獲得討論外，其外貌變化的議題亦在網上引發熱烈關注。
舊照對比引發熱議：減肥成功定整咗容？
日前有網民於社交平台上載了游嘉欣不同時期的對比照片，質疑其樣貌變得比以前精緻，好奇她是成功減肥還是整了容：「個樣靚咗，但又睇唔出佢整咗咩位，係減肥成功定整咗容？」
面對網民的質疑，游嘉欣並未回避，反而大方於該帖文親自留言澄清。她表示自己並沒有整容，並解釋現時的轉變主要是因為隨着年齡增長，臉上的嬰兒肥（baby fat）逐漸消退，同時亦開始懂得如何挑選最適合自己的打扮風格。她更幽默地表示，倘若將來真的有整容，必定會公開與大家分享，並笑言自己目前離「整容級美貌」仍有一大段距離：「係大個咗，無曬baby fat，知道點樣打扮先適合自己🤭放心，如果整咗容，一定同大家分享，而家距離整容級美貌仲差一大段路」。
游嘉欣坦承曾接受醫美療程
此外，游嘉欣亦不吝嗇地公開自己的護膚與修飾輪廓心得。她坦言自己確實曾接受醫美療程，直認做過HIFU來保養，並親切地向有需要的網民建議：「Hifu都確實係有助改善包包面，有需要可以參考吓」。