專訪｜麥包北上發展勁難 曾踎浴室用水淋自己：我仲做唔做落去

麥包當年18歲入行，因為想增加自信，所以參加TVB舉辦的《超級新星競選》入行，廣州出世的麥包，來港與家人同住朱古仔村的木屋區，沒有家底，起跑線全輸，但麥包總是笑著面對難關，由《閃電傳真機》麥偵探開始，之後入劇集組慢慢捱上去，捱足23年終於拍到代表作《巾幗梟雄之義海豪情》，劇中飾演非凡哥，令麥包得到《最佳男配角》一獎。

麥包是典型TVB總有出頭天的故事，只要你肯由低做起，總有一日會成功，但現在AI年代，北上大趨勢，加上影視寒冬，麥包反勸新一代要想清楚，他說：「如果屋企有，就無所謂，如果冇就要畀底線自己⋯⋯你要賴死喺度，其實係好辛苦，我而家見唔到所謂肯去堅持就有成就。（香港電視藝人北上拍戲難嗎？）人哋唔需要你喇⋯⋯人哋都唔識你，你哋香港電視台一綫嘅藝人幾歲？內地一綫藝人又係幾歲？」

麥包北上發展多年，他非常感激TVB，因為內地四、五十歲族群看他們的劇集長大，令他現在在內地有一定知名度。

無鞋穿的童年 朱古仔村街坊

麥長青在廣州出生，順德成長，十二歲那年才來到香港。那是一個物資匱乏的年代，他的童年記憶裡，沒有名牌波鞋，也沒有電子遊戲。「嗰陣時大家都係赤腳咁樣，冬天凍嘅時候先會著鞋。天闊地大，冇得比較，就唔會有『你有鞋著，我冇鞋著』嘅事。」他笑言，那是一個純真而快樂的童年，放學後與一班小孩去別人的蔗田偷蔗吃，或者在收割完的花生田裡「二次收割」，用泥沙炒熟當零食，這些都是不用錢買的快樂。

來到香港後，一家五口擠在九龍仔朱古仔村（即現時又一村附近）一間只有八十呎的木屋裡。空間狹小得連轉身都困難，父母睡下格床，他和妹妹睡上格和帆布床。生活條件艱苦，屋內沒有自來水，每天放學後的任務，就是去街喉打水回家，倒進門口的大水缸裡，留作洗澡和煮飯之用。「嗰個年代同而家嘅認知唔同，我哋有飯食就得㗎喇。你有雪櫃我有雪櫃，你有電視我有電視，冇咩比較。」他回憶起那段日子，語氣中沒有半點埋怨，反而帶著一種隨遇而安的豁達。

麥包當年18歲參加《超級新星競選》入行。（電視截圖）

難忘媽媽送的西裝

雖然生活刻苦，但麥長青骨子裡卻有著一份揮之不去的自卑。來到香港讀中學，英文不好成為他最大的障礙。幸好，他遇到了一班好老師，尤其是西史老師，願意在放學後用中文為他補習，讓他重拾一點自信。中四那年，為了增加他的自信心，老師鼓勵他報名參加TVB的《超級新星競選》。

當時的他，同時遞交了投考警察和TVB的表格，結果TVB的電話先打來。面試的過程，成為他人生一個重要的轉捩點。到了最後一輪面試，公司要求參賽者帶幾套有體面的衣服。麥長青帶著三套T恤牛仔褲就去了。看著其他參賽者提著大包小包的西裝，他顯得格格不入。雖然當時的高層陳寶珠（寶珠姐）安慰他「夠陽光乾淨就行」，但陪同面試的母親卻看在眼裡，痛在心裡。

「阿媽同我講，不如唔好玩喇，你連最基本嘅嘢都冇，玩嚟做咩？」麥長青當時指公司會安排服裝。誰知回到家後，母親一言不發，等他放學回來，便帶他去買了人生第一套西裝。那套連襯衫、領帶、皮鞋和襪子的西裝，盛惠一千六百多元，相等於母親三個月的買餸錢。

「我企喺後面，望住阿媽個背影喺度畀錢。嗰個背影，我永遠都唔會忘記，到我他朝百年歸老喇，我都會記得。」這套西裝不僅穿在身上，更烙印在麥包的心裡，母親雖然不贊成他入行，覺得他沒有家底、資格去「玩」，但母愛卻毫無保留地支持著他的夢想。

《命轉乾坤》是麥包轉戰劇集組的第一部劇集，他很感激好友何寶生。

兒童組轉戰劇集組

麥包在兒童組《閃電傳真機》打併，但到後期已很想到劇集組發展，幸得好友何寶生幫忙，因為當時何寶生擔正拍《命轉乾坤》，戲中需要一位好朋友，他推薦麥包給監製張乾文，拍完《命轉乾坤》，麥包又遇到了伯樂劉仕裕監製，接連參演了《西遊記》、《茶是故鄉濃》等經典劇集。拍《西遊記》時，他甚至累得要在公司的停車場車廂裡睡覺，但他從不言苦。「拍緊嘅時候你覺得辛苦，你好難做。大家都做緊嘢，行行都辛苦啦。」對他來說，能演戲就是最大的滿足。

曾被導演無視

不過，娛樂圈的現實往往比劇本更殘酷。當他一直徘徊在二三線，甚至有時只接到幾場戲的過場角色時，他開始感到意興闌珊。不是因為戲份少，而是因為得不到基本的尊重。

「有啲導演根本唔尊重你，佢覺得你唔係主角，或者你已經唔係cast嘅角色。公司叫你嚟用你啫，你幾場，你算啲咩嘢呢？」這種冷嘲熱諷，對於一個將演戲視為生命的人來說，無疑是最痛的打擊。他不介意角色大小，但他介意導演完全不講戲，只顧著哄主角。「你連戲都唔講，你唔畀我有自己嘅創造性，咁你聽到呢啲說話，你個人會好沮喪。」這種受傷，不是因為戲份多少，而是演員的尊嚴與熱情被一點點消磨。

面對家庭的經濟壓力，這種無力感更為強烈。他曾在受訪時向女兒坦白，演戲時心不在焉，是因為生活逼人。「我人工又唔係高，我過去講對白嘅時候，我仲喺度諗緊下個月有冇錢畀你交學費。」一個月只有一萬元的底薪，連交租都不夠。他不是沒有爭取過，拿了最佳男配角後，他只要求加薪一次，幸得公司體諒，得到加薪，「所以我好感激TVB。」

麥包2010年奪得《最佳男配角》，之後更獲得TVB加薪。

北上發展的殘酷與浴室裡的半小時

離開TVB後，麥長青選擇北上發展，投身直播帶貨的洪流。很多人以為，憑著香港藝人的光環，在內地搵食應該易如反掌，但現實剛好相反。

兩地文化差異、尤其直播帶貨複雜的機制、合約裡的隱藏條款，讓他吃盡苦頭。他試過直播升到由最高級別的「Level 5」跌回「Level 1」，只因為他中途去拍了一個多月的戲，沒有開播。平台要求他重新追數、推流，那一刻他感到無比氣憤：「我唔係幫你打工喎，我賣咗幾多你抽佣㗎喎，點解你將我當成奴隸咁樣做呢件事？」他也試過答應拍一條片，去到現場卻被要求拍十一條，因為合約裡寫了「ID口播」，而他根本不懂那是什麼意思。

面對這些委屈，他無處發洩，甚至試過一個人在浴室裡，開著花灑淋了自己半個小時。「我仲做唔做？我點解會咁？」幸好，在契女劉玉翠幫手，她幫麥包找了律師重新檢視所有合約，一步步摸熟遊戲規則，才讓事業重新上了軌道。

麥包指新一代電視藝員，內地知名度缺乏，北上發展很困難。

回望這段經歷，他看得透徹。對於香港演員北上的前景，他直言不諱：「人家已經唔需要你喇。人都唔識你喇已經⋯⋯我哋電視台一綫嘅藝人幾歲？而家內地一綫嘅藝人又幾歲？」他指自己這一代香港演員現在還能在內地生存，全靠當年TVB累積下來的「老本」，靠著那批看港劇長大的四五十歲觀眾支持。「新嗰一輩更加冇得走，人哋都唔識你，我都嗌唔到你個價值。好現實，生意嚟㗎嘛。」

打不到職業就打業餘

面對演藝圈的殘酷現實，麥長青對年輕一代有著深切的體會。他曾到訪成都一間演藝學校，得知該校每年量產一千名學生。「你諗吓每年出幾多個演員，根本消化唔到。香港都係咁，藝人係超負荷嘅，承受唔起。」

他不會對年輕人說什麼心靈雞湯，只給出最實在的建議：「如果屋企有（錢）就無所謂，冇嘅就要畀底線自己。去到某一個位，真係冇嘅，走囉。我打唔到職業，就打業餘囉，將職業轉第二樣嘢囉。」他鼓勵年輕人善用現在的自媒體，自己拍喜歡的東西，不用死守在電視台。「但係你要賴死喺度嘅話，你會好辛苦。」