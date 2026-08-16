專訪｜麥長青初入TVB月薪三千 曾為宜家傢俬做送貨：一日三百蚊

麥包入行接近40年，當中有不少辛酸史，雖然在TVB由低做起，人工只得三千，但他會不斷做兼職，尤其轉劇集組後無得爆騷，於是做宜家傢俬送貨，日賺三百，但他性格樂觀，加上對演戲的熱愛，體力上的辛苦，對他來說睡醒一覺已沒事。

不過訪問中，他對兩件事耿耿於懷， 一件是胞弟患病過身，到最後未能親自對他說聲「我愛你」，另一件事，是太太曾捲入iPhone騙案，令太太身心俱疲，令他相當自責，他說：「我太太係一個好普通嘅家庭主婦，呢件事令佢擔驚受怕，瞓覺會「紥醒」，我做老公竟然無好好保護佢！」

樣子百厭入《閃電傳真機》

麥長青的星途，從一開始就注定不平坦，當然收入亦一直爭扎緊，訓練班畢業後，經歷了一段漫長的跑龍套歲月。「一套劇入面做六七個角色，跑足整年幾兩年。」直到兒童組改革，監製看中他那張「飛仔樣」，認為兒童節目裡既有乖仔角色，也應有一個帶反差的人物，他才正式加入《閃電傳真機》。

在兒童組的日子，是他演藝生涯中重要的養分。在這裡，他差不多每個星期都能當主角，有機會發揮創意，更重要的是，他熟悉了廠景的運作。「你喺出面拍劇，一驚就畀人鬧『喂，你遮住啲光啊』。但喺兒童組，你日日對住啲廠、燈光、機器，學到好多鏡位同走位嘅經驗。」這段日子，不僅給了他穩定的收入（爆騷），也為他日後重返劇集組打下了堅實的基礎。

麥包加入《閃電傳真機》後除了爆騷，亦學懂很多拍攝知識。

宜家送貨日賺三百

然而，當他決定離開兒童組，重投劇集組的懷抱時，收入的穩定性瞬間瓦解。為了幫補生計，他去做兼職，去IKEA送貨、砌傢俬。「三四百蚊一日，有時啱啱播緊我嘅節目，我喺度幫人砌緊嘢。」他沒有覺得丟臉，反而覺得這是一種生活體驗。甚至有次去客人家裡砌床，客人的母親認出他，剛巧電視正播著他的節目，便一邊叫孩子用心讀書，一邊看著他把床砌好。多年後，女兒的同學輾轉說起那張由他砌、還留有簽名的床，才讓下一代知道爸爸真的做過這份工作。

車廂內的痛哭與未及說出口的愛

轉入劇集組，雖然有拍過《西遊記》，劇中飾演沙僧，令麥包有「入屋」角色，之後亦有幾套作品深入民心，但之後無以為繼，麥包位置亦開始向下沉，在TVB的低潮期，麥長青不僅要面對事業的樽頸，更要承受至親患重病的打擊。他的弟弟不幸患上癌症，每天單是藥費就要五百元，這筆沉重的醫療費由全家共同承擔。為了籌措醫藥費，他四處做兼職，接商場推廣、寫計劃書，只要能賺錢的他都做。

麥包想起弟弟突然眼濕濕。

那段日子，他一有時間就去醫院探望弟弟。但每次探病後，他都不敢直接回家。「我每次探完佢，我都會喺停車場車入面坐半個鐘以上我先可以離開。我又唔想返屋企畀屋企人見到我嗰個樣，有時我自己會喺車入面喊一陣，宣洩咗一啲嘢。」在鏡頭前，他是堅強的大哥；在車廂裡，他只是一個無助的哥哥，看著弟弟受苦卻無能為力。

弟弟做大手術時，身上佈滿傷口，麥長青幫他抹身時，甚至心痛得頂不順。兩兄弟平時最愛聊漫畫，弟弟手術前還特意託人從日本訂了兩個《怪醫秦博士》的公仔，一個給自己，一個給哥哥，並堅持要親手交給他，因為怕自己出手術室後再也沒機會。

最終，弟弟還是離開了。這成了麥長青一生最大的遺憾。「我對細佬係好遺憾，冇同佢去玩過，冇同佢去蒲過......最遺憾係從來冇真正同佢講一聲我愛佢。」自此之後，他再也沒有翻開過漫畫，因為一看到漫畫，就會想起弟弟。這份痛，讓他學會了「愛要及時」，現在的他，面對好兄弟，想說「I love you」就說，想錫就錫，絕不讓遺憾重演。

官非的困擾與男人的底線

人生充滿挑戰，麥長青從不怨天尤人。但當太太因一宗iPhone投資風波受牽連，家庭惹上官非，甚至遭到恐嚇收數時，他卻陷入了深深的自責。

「我冇怪過公司唔敢用我，因為喺公司立場，如果你真係犯咗法，拍咗部劇點出街？投資就蝕本囉。」他沒有怪公司在風波中暫停起用自己，卻堅持用四年時間討回清白；說到底，他最責怪的仍是自己。「我對我自己壓力反而唔係件官司，唔係唔見咗錢，而係我保護唔到我太太。你要一個普通家庭主婦提心吊膽，半夜會扎醒，我作為一個丈夫，我保護唔到佢，所以我好嬲。」

麥太捲入iPhone騙案，麥包用四年時間証明太太及自己都是清白。

為了解釋清白，他花費了四年時間和大量金錢打官司。「我就是要攞返清白，我冇呃過任何人。我欠你嘅，幾多我都還；我冇欠你嘅，一毫子我都唔畀。」這是一個硬漢的底線。對於失去的金錢，作為佛教徒的他看得很開：「如果係我前世欠你嘅，我還畀你喇；如果唔係，你今世害我嘅，你唔使還畀我，你還畀個天得喇。」

這段艱難的歲月，幸得太太一直在身邊默默支持。兩人相識三年，拍拖八個月便結婚。在麥長青事業浮沉時，太太掌管著家裡的財政，他每星期只有五百元零用錢。有時他因為工作壓力大，把脾氣發洩在太太身上，太太卻從不硬碰硬。「太太永遠都係去到最後佢可以唔出聲，然後問你：『點解你今日想要咩湯啊？你想食啲咩？』你仲可以發咩脾氣呢？跟住你又話對唔住喇。」這種以柔制剛的智慧，化解了無數次家庭危機，也讓麥長青更加珍惜這位與他能屈能伸的賢內助。