綠葉王成功上車買樓送媽媽　新居遠眺獅子山：死慳死底才掹到車邊

現年54歲的TVB「綠葉王」戴耀明，多年來一直與媽媽相依為命，是圈中公認的孝順仔。近年戴耀明積極開拓內地市場，努力工作賺錢，更曾在內地網劇中擔正做男主角，今日（15日）他在IG宣布喜訊，原來他成功「上車」做業主！戴耀明分享多張新居景觀及帶媽媽睇樓的照片，並興奮表示送了一份「好遲的禮物」給母親，孝心動人！

TVB「綠葉王」戴耀明。（資料圖片）

戴耀明演技大爆發，一秒變兇狠再變挑機樣，又轉狠樣，之後又扮喊驚，扮晒慘。（《刑偵12》截圖）

近年戴耀明積極開拓內地市場。（IG@dia_yiu_ming）

近年戴耀明積極開拓內地市場。（IG@dia_yiu_ming）

戴耀明同媽媽相依為命。（IG@dia_yiu_ming）

戴耀明買樓上車做業主 死慳死底送八旬母「好遲的禮物」

戴耀明寫道：「《老母》呢件嘢對於我嚟講，係一件好貴、好貴嘅東西，但老土啲講，有今生無來世。如有下世都可能見唔返了。你八十幾歲人，住過嘅只有『木屋區』 和『舊公屋』。你話你細個戰爭嘅時候住喺防空洞，執番薯葉食又一餐，有咩過唔到呀？幾難捱都捱到嘅！這份禮物對你嚟講，應該是一件『好遲的禮物』。冇計，我唔夠叻，搵錢唔多，只能夠死慳死底，才能掹到車邊。『舊屋』你對咗獅子山咁多年，『新屋』照樣畀你對返獅子山。老土都要講，你份『獅子山下』不屈不撓嘅精神，好值得我學習。請笑納🤪祝 身體健康，開心過每天😝」

戴耀明帶媽媽睇樓。（IG@dia_yiu_ming）

舊屋。（IG@dia_yiu_ming）

新屋。（IG@dia_yiu_ming）

戴耀明出身草根階層 曾做茶餐廳侍應幫補生計

相中所見，戴耀明陪媽媽在新居大玻璃窗前遠眺景觀，新、舊居所窗外都可望到獅子山，網民紛紛留言祝賀，大讚他孝順！戴耀明過往受訪時曾透露，爸爸十多年前病逝，他與媽媽相依為命，即使父母都出身於草根階層，但一直默默支持兒子追求演藝夢想。戴耀明效力TVB超過30年，曾參演無數劇集，但幕前工作不算穩定，為了幫補生計，他曾做茶記侍應，落單、抹枱，就連在後欄洗碗都要做埋，而報道一出即引來不少迴響，帶挈他工作增多，收入也較以前穩定。如今戴耀明終於儲夠錢買樓做業主，送給媽媽一個安樂窩，絕對是可喜可賀！

戴耀明演技大爆發，一秒變兇狠再變挑機樣，又轉狠樣，之後又扮喊驚，扮晒慘。（《刑偵12》截圖）

戴耀明做侍應一腳踢。（資料圖片）

戴耀明曾經在茶記做侍應、洗碗、倒垃圾。（資料圖片）

戴耀明洗碗。（資料圖片）

戴耀明倒垃圾。（資料圖片）

戴耀明好捱得。（資料圖片）