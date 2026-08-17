梁錦松伏明霞最新全家福　23歲大女哈佛畢業接手家族慈善基金工作

前財政司司長、現年74歲的梁錦松，身為新風天域集團（New Frontier Group）聯合創始人兼董事長，日前為集團舉行十週年醫療慈善晚宴，兩位前任特首梁振英和林鄭月娥均有現身，面子十足。梁錦松帶同即將迎來48歲生日的「跳水皇后」愛妻伏明霞，以及三名子女一家五口貴氣現身。久未公開露面的伏明霞氣質依然高雅，而三名鮮有曝光的子女更是顏值極高，瞬間成為全場焦點。

前財爺梁錦松和跳水皇后伏明霞相差25歲。（資料圖片）

一家五口。（網上圖片）

梁錦松同伏明霞育有一女兩子。（小紅書圖片）

23歲大女美貌與智慧並重 接管慈善基金兼擁億元豪宅

當晚的主持人Emilia在小紅書分享晚宴盛況，從晚宴的大合照可見，22歲大仔梁皓嘉及18歲細仔梁家瑋已經生得相當高大，身高明顯超越爸爸梁錦松。不過最觸目的，必定是23歲的大女梁司渝，越大越靚，樣貌與氣質均與媽媽伏明霞不相伯仲。

梁司渝不但顏值超高，更是名副其實的「學霸」。她剛於美國頂尖學府哈佛大學畢業，目前已正式接手家族的慈善基金工作，完美演繹美貌與智慧並重。此外，大女年紀輕輕已極具財力，早於2021年剛滿18歲成年之時，便以8,580萬元購入實用面積達2,072平方呎的中半山御花園高層單位，一躍成為市值近億的豪宅業主。

梁錦松與伏明霞的最新全家福，兩兒子已高過爸爸。（小紅書圖片）

梁錦松嘅大女哈佛畢業後，接手家族慈善基金工作，氣質與媽媽伏明霞不相伯仲。（小紅書圖片）

伏明霞發福，添了一份貴氣，與當晚晚宴司儀合照。 （小紅書圖片）

梁錦松公司十周年晚宴。（小紅書圖片）

大女兒18歲時候已購近億元豪宅，中半山御花園。（代理相片）

兩大前特首畀面撐場 林鄭月娥除眼鏡新Look激罕示人

集團生意越做越大，晚宴的嘉賓陣容亦相當鼎盛，吸引兩位前特首親身到場支持。前特首梁振英聯同夫人唐青儀，以及前香港醫院管理局主席梁智鴻與妻子馮令儀均有盛裝出席。當中最令人驚喜的，是一向較少出席公開場合的另一位前特首林鄭月娥亦有低調現身。林鄭月娥當晚一改以往的招牌造型，激罕除下眼鏡轉新Look！她身穿簡潔俐落的白色西裝外套，配襯精緻耳環及塗上鮮艷紅唇，一身貴氣打扮令人眼前一亮，瞬間回春展現笑臉，與過往的形象大相徑庭。

前特首梁振英聯同夫人唐青儀，以及前香港醫院管理局主席梁智鴻與妻子馮令儀均有盛裝出席。（小紅書圖片）

另一前特首林鄭月娥亦有現身，除咗眼鏡回春展笑容。（小紅書圖片）

林鄭月娥昔日工作繁重。（林鄭月娥Facebook）

林鄭月娥任特首期間，每次露面都戴眼鏡。（政府新聞處）