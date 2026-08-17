圈中型男曾與「10億咪神」傳父女戀緋聞　近年變貼地狂搭巴士出街

56歲的唐文龍1999年簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集。他在內地參演不少戲劇拍攝，例如《唐人街探案2》、網劇《烈焰之武庚紀》等等，近年又與李思捷、麥長青、黃智賢和曹永廉四位兄弟組成男團Hey Brother勇闖樂壇。而近來唐文龍回到香港，搭巴士出街，十分貼地！

唐文龍一向有健身習慣。

唐文龍搭巴士勁開心

唐文龍近日在社交平台分享片段。片段中他正身處巴士內，他衣服掛有太陽眼鏡，隱若露出壯健身形。唐文龍在巴士開心地睇風景，56歲的他仍然十分型仔，之後下車，跟網民講拜拜，不少人都稱讚他行蹤貼地。

唐文龍被捕獲香港街頭拍戲。（小紅書截圖）

唐文龍入行段傳多段戀情

2018年唐文龍大隻又有型，入行後傳出多段緋聞，曾被傳力追佘詩曼、與陳少霞相戀6年因迷信分手、與圈外空姐蜜運7年，又曾與有「10億咪神」之稱的黃文意傳出相差23歲的「父女戀」緋聞，後來他澄清兩人從未一起過，更傳出同性戀疑雲。近年他認與圈外女友一齊，感情穩定。

唐文龍搭巴士。（抖音）

勁開心。（抖音）

好貼地。（抖音）

唐文龍曾傳與前娛樂主播黃文意譜出父女戀。（IG圖片）