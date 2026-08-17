陳志雲耳環新造型被指女性化　一句「巴黎時裝冇分性別」網民力撐

陳志雲近日為HOY節目《雲遊四海．皆好友》擔任主持，其中一集就去法國訪問出身性別為男性，現時以女性打扮示人的棟篤笑和節目主持人Sony Chan；而陳志雲當日身穿紅色的YOHJI YAMAMOTO（山本耀司）外套配黑白間條恤衫，其實他之前都著過這套衫示人，而今次就加添了紅寶石頸鏈及金葉耳環作點綴；不過這個造型就引起網民熱議，有人看不慣，加以批評並以「姣」等字眼形容，但也有不少人為他平反，欣賞志雲大師67歲仍願意嘗試不同風格，甚至有人封他為「港版Elton John」！

陳志雲都有在社交平台發文，雖然不是直接回應這些評論，但他就分享自己在Sony和店員一句「巴黎時裝一早冇分性別啦」鼓勵下初嘗CHANEL「小香風外套」，突破了長久以來的心理框架，挑戰從未幻想過會試的服裝風格，最終更買完又買，荷包大出血。不少網民都留言表示支持，叫他無需理會別人評價，做自己就夠！

陳志雲近日為HOY節目《雲遊四海．皆好友》擔任主持，其中一集就去法國訪問出身性別為男性，現時以女性打扮示人的棟篤笑和節目主持人Sony Chan。（《雲遊四海．皆好友》節目截圖）

陳志雲當日身穿紅色的YOHJI YAMAMOTO（山本耀司）外套配黑白間條恤衫，其實他之前都有著過同一套衫。（《雲遊四海．皆好友》節目截圖）

但今次陳志雲配以寶石頸鏈及長耳環點綴。（《雲遊四海．皆好友》節目截圖）

衣著造型惹兩極評價 有網民將打扮Key到魏浚笙身上

有網民不喜歡陳志雲這身打扮，發文用上「影響市容」、「姣」等字眼形容；此外亦有人將同一身打扮Key到魏浚笙（Jeffrey）身上，指換個人穿效果已不一樣，不過卻有更多人支持陳志雲，甚至批評指他「影響市容」的網民人身攻擊不妥當，留言：「我覺得評論好唔好睇或者鍾唔鍾意係OK嘅，但係講到影響市容就有少少太過」、「佢活到呢個年紀,無兒無女一個人,自己鐘意點生活點著衫真係隨心所欲呀」、「其實任何鍾意著咩都係有穿着自由 香港保守我明嘅 但要專登開post話人哋嘅打扮 只會令人覺得你冇品」、「Wyman, Elton John 大家都接受得到，志雲大師都唔應該例外。你可以唔認同佢打扮，但無需人身攻擊。志雲大師活到這年紀，EQ又高，已隨心所欲，其實係唔會再理會呢D denigrating comments.」更有人貼出CHANEL「老佛爺」Karl Lagerfeld照片，指相信他生活在香港都會被批評。

有網民以「姣」形容陳志雲的華麗珠寶打扮。（IG@chanchiwan_stephen）

有網民將這身穿搭Key在Jeffrey身上，指換個人穿效果已不一樣。（Threads）

曾表示於巴黎穿搭誇張冇人理 風格自由奔放：着衫係俾自己睇

其實陳志雲5月時就在社交平台貼出過這身打扮的照片，當時已提到這些金色配飾，他說：「以前對金色，有點抗拒，現在反而覺得喜歡。顏色冇變，變咗可能係我。首飾有四五十年歷史，法國人對Antique有一定情懷」、他亦相當滿意自己的造型，直認：「在巴黎穿搭誇張華麗，絕對沒有一點違和感，更加會有途人欣賞，巴黎令人陶醉自由奔放嘅打扮，着衫係俾自己睇，最緊要自己喜歡！」

其實陳志雲5月時就在社交平台貼出過這身打扮的照片，當時已提到這些金色配飾，他說：「在巴黎穿搭誇張華麗，絕對沒有一點違和感，更加會有途人欣賞，巴黎令人陶醉自由奔放嘅打扮，着衫係俾自己睇，最緊要自己喜歡！」（IG@chanchiwan_stephen）

受一句「巴黎時裝一早冇分性別」啟發 初嘗CHANEL小香風外套

而未知是否見近日再有網民點評自己的造型，陳志雲就有感而發，分享自己首次著上CHANEL「小香風外套」的心情，他以「自信滿滿去『運吉』，結果雙手滿滿『戰利品』為標題，坦言初走進店裡，原本滿腦子都是抗拒的，他心想：「肯定冇嘢啱我啦，就算有，尺碼都唔啱啦！…. 」他續說：「點知店員同 Sony 一語道破：『巴黎時裝一早冇分性別啦，呢件有你尺碼喎！』」於是他就穿上了牛仔拼邊小香風外套，直言：「老實講，喺我嘅衣櫃入面，從來都未出現過，甚至我覺得自己一世都唔會碰呢種風格。人生有時好神奇，時尚更加係。只要你肯放低包袱、放膽去試一試，那些自己給自己的框架，一瞬間就會煙消雲散。」他還笑說突破了心理關口後，就臥到銀包防線失守，最後試完又試，買完再買……」

陳志雲近日分享自己首次著上CHANEL「小香風外套」的心情，他坦言原本很抗拒，卻在Sony和店員一句「巴黎時裝一早冇分性別」鼓勵下嘗試新風格，結果越買越多。（Threads@chanchiwan_stephen）

網民力撐活出自己無需理別人眼光：去到呢個年紀仲使理人咩

網民都留言支持陳志雲：「近來好多人話你發姣，着衫唔好睇，其實真係唔使理人哋。都活到咁嘅年紀，唔需要再理會其他人嘅眼光，又唔係打家劫舍，自己覺得靚，開心，就go ahead!」、「活出自己想要嘅人生 唔使理其他酸言酸語！！！ 啲人少少嘢都接受唔到（根本唔需要佢地接受）甚至要去到惡毒詛咒，呢種先係可悲其實😌」、「講真，去到呢個年紀，仲使咩理人咩？只要唔害人，冇傷天害理，鍾意買乜嘢，鍾意着乜嘢，就買嚟着啦，反正錢又帶不走。 Be happy 😃」而陳志雲都有讚好部份留言。

網民都留言支持陳志雲，叫他無需理會別人批評。（Threads@chanchiwan_stephen）

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