黃嘉雯爆與富二代男友已分手　生活富貴懶理閒言：我又唔洗坐商務

前港姐冠軍黃嘉雯日前出席劇集《夫妻的博弈》宣傳活動，她透露今次劇中只是一個客串角色，與黃智賢（Ben）有一段「婚外情」，但不需要性感上陣，而是飾演一個造型亮麗的藝人。

黃嘉雯昨日（16日）出席劇集《夫妻的博弈》宣傳活動，劇中她與黃智賢（Ben）有一段「婚外情」。（盧振輝 攝）

預告新劇打到「全身瘀傷」

黃嘉雯接受《香港01》訪問時，表示今年除了繼續有綜藝節目拍攝外，也參與了兩套劇集《模範律師團》和《死有對証》，而且所演的角色都與以往大不相同，雖然比較悲慘，但很有挑戰性，「嚟緊我出街嗰兩個角色都好慘，同埋呢兩套劇都有動作戲，我喺《死有對証》係打人嗰個，喺《模範律師團》就畀人打，打到全身瘀晒！」她補充指，在《死有對証》中要被綁架及傷害，其中有些鏡頭要重複拍近十次，「不停被繩甩住，又喺地下跌落去、跪喺地下，本身有啲傷口係要化出嚟嘅，但拍完之後全身都係真傷，唔使化了。而且仲有啲場面仲要喺好污糟嘅地下，例如喺濕笠笠嘅廚房地下打滾。」

黃嘉雯預告稍後兩套新劇中的角色會有突破，而且都有動作戲。（盧振輝 攝）

爆與富二代已分手 自稱單身已久

除了演繹外，黃嘉雯的情感生活亦常受到外界關注。問到她與傳聞中的富二代男友Jordan感情狀況時，黃嘉雯驚爆：「我冇男朋友喎！」追問兩人已分手？她直言：「其實我單身咗好耐啦，我一直都係單身嘅。」

談擇偶條件：重緣分不介意吃快餐

既然目前回復單身，問到現時的擇偶條件？黃嘉雯直言最重要是看緣分，自言不是眼角高，希望找到一個能夠「擺佢係第一位」的人，自己亦隨時準備好投入新戀情。問到是否都會要求男方有經濟基礎，還是吃平民快餐也可？她爽朗地表示：「大家努力工作，我相信都無乜問題嘅。同埋我本人成日都自己一個去食快餐，所以我完全唔介意，我都好鍾意食！」

黃嘉雯自爆與富二代男友已分手。（盧振輝 攝）

回應生活富貴質疑

由於黃嘉雯經常在社交平台分享出國旅遊的照片，因而被指生活富貴，黃嘉雯笑言：「我不嬲都好鍾意去旅行，除咗工作之外，都想去旅行放鬆下。（怕不怕招惹閒言閒語？）而家去旅行好平㗎咋！我咁努力賺錢，就係為咗請自己去旅行。我又唔洗坐商務客位，普通經濟客位坐得起嘅，而家所有人努力都可以去旅行啦。」

黃嘉雯自言喜歡旅行：「除咗工作之外，都想去旅行放鬆下。」（IG@carmaneysantiago）

替好姊妹譚嘉儀覓得幸福開心

談到譚嘉儀日前喜獲求婚，身為好姊妹的黃嘉雯表示很替對方開心，預告還會擔任對方婚禮的姊妹團一員。談及譚嘉儀的未婚夫，黃嘉雯大讚兩人十分甜蜜：「佢哋真係好Sweet，佢（譚嘉儀）話無人好得過佢（未婚夫）㗎啦！對方係圈外人，一齊食過飯，好靚仔又老實。」

譚嘉儀日前被求婚，身為好姊妹的黃嘉雯表示很替對方開心。（IG@carmaneysantiago）