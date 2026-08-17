95歲黃夏蕙手術後眼貼紗布出席飯局　被好友「鬧」爆：唔返屋企

現年95歲的黃夏蕙，近日在社交平台分享自己剛完成白內障手術，原以為她會乖乖留家休息，怎料術後隨即出席好友飯局，更在席間大曬收到的負離子太陽眼鏡禮物，其「愛玩」本色令一眾老友忍不住在飯席上「鬧」她。

黃夏蕙剛完成白內障手術隨即出席好友飯局。（FB@黃夏蕙）

黃夏蕙手術後眼貼紗布仍笑容滿面

從黃夏蕙分享的相片中可見，當晚的飯局場面相當熱鬧，多位好友齊聚一堂。雖然夏蕙姨剛動完手術，左眼依然貼著白色紗布，但她經過悉心打扮，穿上黑色衫，並戴上一副超級吸睛的紅色太陽眼鏡，成為全場焦點。即使眼部不適，但她依然笑容滿面，看起來精神飽滿，完全沒有手術後的疲態。

黃夏蕙手術後眼貼紗布仍笑容滿面。（FB@黃夏蕙）

獲贈眼鏡留言感謝好友關心

在飯局中，黃夏蕙還展示了她收到的一副負離子太陽眼鏡禮物，並留言感謝好友的關心。她寫道：「今日做完白內障，成班老友約咗我食飯，我又俾人鬧到飛起，話我做完手術唔返屋企，仲話去威！順便多謝#優樂生活賴院士派人專程送個負離子太陽眼鏡俾我。」

黃夏蕙留言感謝好友關心。（FB@黃夏蕙）

網民叮囑黃夏蕙好好休息

貼文一出，有不少網民和朋友紛紛表示對黃夏蕙的擔憂。有人在其社交平台下留言：「夏蕙BB，做完白內障手術真的係返屋企好啲」、「做完手術，唔好咁百厭！要休息下」、「對眼好咗再約朋友食飯嘛」。大家紛紛叮囑她要聽醫生話，好好留家休息，避免四處走動，影響傷口癒合。