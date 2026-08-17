黃婧靈帶媽媽過澳門慶生食大餐　凍齡外貌極搶鏡母女同框似姊妹

撰文：河伯
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TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）憑藉驕人豐滿身材與豪爽真性情，向來深受觀眾同網民愛戴。鏡頭前的她奉旨「食勻全香港」，鏡頭外亦徹底貫徹「民以食為天」本色！近日波波在社交媒體分享到澳門品嘗意大利菜及葡國餐的美食照，更意外令其「逆齡靚媽」曝光，惹來網民熱烈討論。

TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）。（IG@krysellawong）
波波幫靚媽慶祝生日。（IG@krysellawong）

波波專誠幫靚媽慶祝生日

黃婧靈日前在社交媒體分享多張澳門行程照，並留言：「Happy Birthday to Mama! Proud to have an AI mom – literally. Thanks to AI, we no longer argue over reply delays.」原來今次行程是她專誠為媽媽舉辦的慶生之旅，兩母女豪玩兩日一夜「食買玩」快閃行程。相中所見，波波帶著媽媽連環打卡意大利餐廳同特色葡國菜，由頭食到尾開爆「食霸模式」，場面相當盡興！波波受訪時開心表示：「我係同媽咪過澳門玩兩日慶祝佢生日，主要都係食嘢。」

兩母女豪玩兩日一夜「食買玩」快閃行程。（IG@krysellawong）

靚媽零媽媽味

雖然波波在相片中用AI貼紙特效搞笑「神隱」了媽媽的雙眼，未能讓網民一窺全貌，但依然難掩黃媽媽的逆天保養！黃媽媽擁有一張精緻瓜子臉與苗條瘦削身形，保養得宜且氣質高雅，完全找不到半點「媽媽味」，連圈中好友郭柏妍亦忍不住留言驚嘆：「Youngyoung mami」。對於媽媽獲全網大讚凍齡，波波則謙虛幽默回應：「係咩？不過好多人都咁講，佢皮膚真係唔錯嘅，不過我落咗濾鏡，大家唔好讚得佢太犀利。」

瓜子臉加瘦削身材零媽媽味。（IG@krysellawong）

母女感情深厚如姊妹

黃婧靈與媽媽感情深厚如姊妹，她更在貼文中笑稱媽媽是「AI mom」，幽默指全靠AI「出手」，兩母女才毋須再為「遲遲未覆 Message」而起爭拗。網民焦點則全數落在黃媽媽的凍齡外表上，留言大讚「So young」。

網民焦點則全數落在黃媽媽的凍齡外表上。（IG@krysellawong）
母女感情深厚如姊妹。（IG@krysellawong）
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黃婧靈（波波）
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