氣質天后被捕獲與父母小販中心食早餐　T恤短褲踢拖打扮獲讚貼地

現年48歲的新加坡氣質歌后孫燕姿唱過多首經典歌曲，亦獲獎無數，自2018年產下愛女後幾乎在樂壇「消失」，為了慶祝出道25周年，相隔多年去年再舉行巡迴演唱會。完成巡唱後，孫燕姿已返回新加坡低調享受家庭生活。近日有網民在新加坡小販中心的早餐店意外捕獲孫燕姿，當時她一身貼地打扮意外引起網民熱議。

孫燕姿相隔多年去年再舉行巡迴演唱會。（IG圖片）

現已完成巡唱後，孫燕姿已返回新加坡低調享受家庭生活。（IG圖片）

孫燕姿被捕獲小販中心食早餐

日前有網民在新加坡小販中心的早餐店意外捕獲孫燕姿，當時她與父母一同用餐，三人期間有講有笑，場面溫馨。從相中可見，戴上黑框眼鏡的孫燕姿穿上灰色鬆身T恤，下身配搭米白色短褲及人字拖，打扮樸素低調。

日前有網民在新加坡小販中心的早餐店意外捕獲孫燕姿。（小紅書）

戴上黑框眼鏡的孫燕姿穿上灰色鬆身T恤，下身配搭米白色短褲及人字拖，打扮樸素低調。（小紅書）

網民大讚零明星架子

有大批網民看到照片後，都留言大讚孫燕姿打扮樸素零明星架子：「天后吃平價店？」、「當歌手只是工作 上班就上班，下班就下班，挺好的」、「新加坡的藝人都比較自在一些，平時私下都沒有太多人圍觀」、「簡單平淡的生活才是所有人的常態」、「接地氣的天后」、「好像女大學生，狀態好好」。不過亦有部分網民表示孫燕姿貼地的打扮跟鏡頭前分別太大，完全認不出是這位天后：「能認出來這是孫燕姿也挺不容易的」、「這樣都能被人認出？」