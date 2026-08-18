殿堂級天后曾與名嘴秘婚坐擁3億　淡出後近照罕曝光包到冚激貴氣

香港樂壇殿堂級天后徐小鳳（小鳳姐），於今年元旦日度過77歲生日，近年小鳳姐罕有露面，但私下依然活躍於友人聚會和飯局，除了成甘比鈎織店常客，更經張崇德介紹認識結他演奏家劉卓威，又與後輩相約茶聚。日前小鳳姐現身別墅，近照曝光，依然精神飽滿。

徐小鳳。（資料圖片／梁碧玲攝）

發哥和許冠文齊齊錫徐小鳳，場面經典。（網上圖片）

徐小鳳77歲近照曝光

小鳳姐日前現身別墅與友人聚會。從照片可見，小鳳姐穿上一身黑色花紋長裙，包到冚仍然貴氣又迷人。她在花園草地上一派輕鬆地散步，欣賞景色。近80歲的小鳳姐頭髮濃密，搽上紅色唇膏後氣色紅潤，笑容開朗，生活過得十分不錯！小鳳姐與友人在泳池邊影相，在別墅作客，深受歡迎。有網民激讚：「她的髮質是真的厲害」。

小鳳姐與朋友聚會，被朋友把近照分享到社交平台。(小紅書圖片)

徐小鳳《婚紗背後》

徐小鳳曾與鄭經翰秘婚 被指持20個物業擁近3億

小鳳姐縱橫樂壇多年來私生活極為低調，與弟弟徐雲雄同是歌手。感情生活方面，小鳳姐至90年代被爆出曾與鄭經翰秘婚，兩人在1974年合作舉辦演唱會時結緣，在加拿大註冊結婚，可惜婚姻只維持5年。離婚後小鳳姐保持單身，現時享受退休生活。

而小鳳姐是圈中富婆，投資有道的她早在80年代已涉足樓巿。2018年曾有報道指，她手持20個物業，坐擁近3億，居於沙田百樂別墅，將5個單位打通，設有私家麻雀房、乒乓球室；另在尖沙咀擁個人辦公室、錄音樂及儲物房3個單位，在沙田某工廈更有11個單位。當時報道指她多年來都是空置未有租出去，因不想為租務而煩惱，由得單位放着等升值，不計較每月少收幾十萬租金。

小鳳姐精神飽滿。（Facebook@Wan Sang Yeung）

氣色紅潤！（Facebook@Wan Sang Yeung）

與友人聚會。（Facebook@Wan Sang Yeung）

開心。（Facebook@Wan Sang Yeung）

貴氣！（Facebook@Wan Sang Yeung）

小鳳姐作客友人家中。（Facebook@Wan Sang Yeung）