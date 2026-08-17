30歲「戒淫邪」女星突然暈倒無意識　用盡力氣站起：唔想去醫院

現年30歲的性感女星郭奕芯（Ashina）近年經歷不少風波，由買樓慘蝕百萬、與師傅反目，到感情狀況成謎，可謂波折重重。昨日（16日）她更在社交平台自爆身體響起警號，透露在街頭突發暈倒兼失去意識，情況令人擔憂！

郭奕芯身材出眾。（IG@ashinaaa）

郭奕芯身材出眾。（IG@ashinaaa）

街頭突暈倒失意識 狂冒冷汗怕抽血

郭奕芯昨日（16日）在IG Story親述驚險經歷，心有餘悸地表示：「昨晚經歷了第一次暈倒，沒意識了！全身冒冷汗，好害怕，還好有朋友扶起我。」她指當時暈得完全沒有力氣起身，但礙於身處鬧市，為免引人圍觀及被送院而硬撐：「由於附近太多人了，我害怕別人看着，幫我報警，我不想去醫院，用了最大的力氣站起來，但也是很暈的，一直在冒冷汗，我的天，嚇人😑。」雖然經歷恐怖，但她依然諱疾忌醫，隨後發文指：「Body Check 要抽血，我太怕抽血了想到也怕🥺。」

郭奕芯突然暈倒，佢話係第一次。（IG@ashinaaa）

抽血都驚驚。（IG@ashinaaa）

首置上車慘變損手 劈價放盤蝕132萬

除了身體抱恙，郭奕芯早前亦面對物業損手的打擊。她在2021年耗盡從小到大的積蓄，以約800.44萬元首置西營盤新樓「藝里坊．2號」高層一房單位。不過持貨約5年後，她去年開始放盤，最終要大幅劈價，終以668萬元成功售出物業，帳面慘蝕約132.44萬元，貶值幅度高達16.5%。

郭奕芯以低於市價賣樓。（小紅書）

與七師傅隔空罵戰 豪門戀情至今成謎

郭奕芯近年經歷可謂是非不斷。她於2021年與「七師傅」七仙羽合作節目《七救星》並獲收為徒弟，獲賜名「八鮮乳」，更被要求封胸「戒淫邪」。不過後來她公開指控遭七師傅騙財，雙方爆發隔空罵戰，導致師徒關係徹底破裂。

感情方面，郭奕芯曾於2022年高調認戀億萬富二代男友Brian，男方更將買下的儲蓄保險受益人寫上她的名字，關係列明為「未婚妻」，一度傳出好事近。然而，她後來突然清空社交網的放閃合照，被指豪門夢碎；她及後澄清當初高調晒愛只為公司宣傳，離開公司後已將感情轉為低調，惟兩人目前關係至今依然成謎。

曾簽約英皇娛樂旗下

今年30歲的郭奕芯（Ashina）13歲時已因參加校花選舉而有名，首套主演電影《同班同學》 作露點演出正式入行。2018年拍攝英皇電影《非分熟女》，與台灣影帝及視帝吳慷仁有對手戲。其後因為演技被賞識而加入英皇娛樂集團，曾出演《源生罪》、《猛鬼3寶》、《＃PTGF出租女友》等戲。去年郭奕芯發福利圖時，被網民指她身材跟十年前判若兩人有隆胸之嫌，郭奕芯隨即勁嬲爆粗，直指該等網民「以為自己揸過一樣」，作風大膽。

郭奕芯曾公開與有米男友。（IG/@ashinaaa）

郭奕芯與有米男友，但至今感情成謎。（IG/@ashinaaa）

郭奕芯與七仙羽反面。（資料圖片）

郭奕芯（Ashina）身材好好。（IG@ashinaaa）

郭奕芯deep V好性感。（IG@ashinaaa）

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