張栢芝豪包機票門票請粉絲遊玩迪士尼　主動彎腰溝通合照獲讚貼地

46歲的張栢芝一向以疼愛粉絲見稱，日前她驚喜現身香港迪士尼樂園，原來是為了兌現早前在生日會上的承諾，親自邀請幸運粉絲及其孩子同遊樂園，盡顯親民一面。



張栢芝請粉絲和子女遊玩迪士尼。（微博＠張柏芝中文網官方微博）

兌現生日會承諾包往返機票加門票

早於今年5月的生日會上，當時張栢芝霸氣宣布要送出香港迪士尼門票及往返機票，讓大家暑假可以帶家人放鬆。言出必行的張栢芝近日正式兌現承諾，安排中獎粉絲與家人一同暢遊迪士尼，所有機票與門票費用均由她自掏腰包，勁寵粉。

兌現生日會承諾包往返機票和門票。（微博＠張柏芝中文網官方微博）

貼心照顧粉絲孩子超細心

從網民分享的相片與片段可見，張栢芝當日身穿粉黃撞色套裝、頭戴CookieAnn髮箍，造型減齡少女感十足。面對炎熱天氣，她不但沒有明星架子，親切地同大家打招呼，更處處為粉絲的孩子着想，不忘提醒家長為小朋友做好防曬。見到小朋友被陽光暴曬，她緊張地指着前方叮囑安保人員：「傘給小孩太熱了」，安排為小朋友擔遮，更叮囑工作人員把小風扇給孩子，細心程度令人稱讚。

超貼心。（微博＠張柏芝中文網官方微博）

零架子親民大合照，網民讚貼地真性情

張栢芝對粉絲的要求亦是有求必應，她全程笑容滿面，彎腰與小朋友親切溝通、合照，更與大批粉絲留下了極具紀念價值的合照。不少網民看後紛紛直呼羨慕，大讚張栢芝將粉絲當成家人看待，絕對是圈中少見極度貼地又真性情的藝人。

主動踎低與小朋友溝通。（微博＠張柏芝中文網官方微博）