鍾嘉欣寫「忙」字送粉絲祝愈忙愈好　網民直指離地心靈雞湯如詛咒

42歲的鍾嘉欣（Linda）自與脊醫丈夫Jeremy結婚後，便移居加拿大，先後誕下兩女一子，家庭幸福美滿。鍾嘉欣近年重拾自己的演藝事業，舉行巡迴演唱會，在最近的汕尾演唱會上，鍾嘉欣在台上寫下一個「忙」字送給粉絲大談人生哲理，未料這番「心靈雞湯」，被大批網民指「離地」，在網上惹起熱烈討論。



鍾嘉欣在內地開騷。（Threads@brideteam_studio）

心靈雞湯惹熱議。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣開騷寫「忙」字送粉絲。（Threads@brideteam_studio）

台上寫「忙」字贈粉絲大談人生哲理

鍾嘉欣在演唱會現場邊寫邊向全場宣布：「我送個『忙』字俾大家……點解我送個『忙』字呢？因為人生只要有得忙，即係話你更有生命，你有得活著。其實忙係好㗎，會令到你更加有朝氣啦，更加會照顧好自己啦，因為你忙嘛！所以，我好希望祝大家，喺呢個世界上，忙……喺忙嘅當中呢，我希望你哋好好享受呢一個忙嘅過程。無論發生咩事都好，心態係最要緊，所以祝大家愈忙愈好！」

直言忙係好事，祝大家越忙越好。（Threads@brideteam_studio）

祝福語「愈忙愈好」遭網民狂轟不貼地

不過，這番言論並未獲得廣大網民的認同，隨即引來狂轟「離地」直言：「星期一睇到想報警」、「簡直係詛咒」，更有網民狠批她無智慧就不要「扮文青哲學家」。大批留言嘲諷她只是將藝人「唔忙等於冇得撈」的個人焦慮強加於觀眾，更有網民直言質疑她是否面臨經濟壓力：「鍾嘉欣係咪好等錢洗？」、「佢想忙咪自己忙囉，做咩要其他人陪佢」。

鍾嘉欣被網民指離地。（Threads@brideteam_studio）

有網民嘗試為鍾嘉欣平反，指出藝人與一般打工仔的工作模式與心態不同，理解她出於善意：「喺藝人角度的確越忙越好......」。不過，亦有網友笑言這種「越忙越好」的祝福若套用在其他行業會極度不妙，反問：「如果我做殯儀，醫護，消防點算」，令這句演唱會「金句」一時間成為網絡熱議話題。