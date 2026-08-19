前TVB靚仔小生獲ICF國際教練認證　淡出幕前積極增值擁多項證書

現年48歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul）近年因受腦血管遺傳病影響而淡出演藝圈，積極轉型兼持續自我增值，他曾到泰國曼谷學廚藝，讀巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu Culinary School），更以第一名的成績順利畢業！日前陳鍵鋒於社交平台公布喜訊，宣布自己經過長達一年多的努力，成功考獲國際教練聯會（ICF）的「ACC（Associate Certified Coach，助理認證教練）」資格，解鎖人生新身分！

陳鍵鋒曾到泰國曼谷學廚藝。（IG@lecordonbleudusit）

到泰國曼谷學廚。（IG@lecordonbleudusit）

跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程。（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒以第一名的成績順利畢業，更獲15,000泰銖獎學金！（IG@lecordonbleudusit）

參加廚師比賽！（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒公布喜訊 苦學一年獲ICF ACC國際教練認證

陳鍵鋒在IG限時動態轉發了國際教練聯會香港分會（ICF Hong Kong Charter Chapter）的官方賀詞名單，在「ACC」認證教練獲批名單中，原名陳恩耀的他，英文姓名「Yan Yiu Sammul Chan」赫然在列，他以英文感性發文，透露為了考取這個國際認證專業教練資格，過程極不容易：「在開工前後以及出差旅遊期間，堅持上了一整年的課程，並完成了超過100個小時的同行教練實習。正當我以為最難的部分已經過去時，最後的公開考試卻成了最艱巨的一關——真正的Boss級別。非常感謝ICF香港分會社群！」他更在左下角標註「#PCC I AM COMING」，預告自己將向更高等級的「PCC（Professional Certified Coach，專業認證教練）」資格發起衝刺！

陳鍵鋒獲國際教練聯會（ICF）的「ACC（Associate Certified Coach，助理認證教練）」資格。（IG截圖）

身穿廚師服。（影片截圖）

做埋學校生招牌！（影片截圖）

陳鍵鋒曾曬ICF LEVEL 2畢業證書 完成128小時高強度培訓及考試

據知ICF是全球最具權威的教練認證組織之一，擁有嚴謹的培訓標準與國際認可的專業制度，擁有ICF教練資格可提升職涯競爭力、具備國際認可的專業標準、進入全球教練網絡，與各國教練交流、成為更好的領導者與溝通者等等。其實陳鍵鋒今年4月曾曬出證書，原來他去年已順利完成「ICF LEVEL 2」訓練，獲「MCTC Transformational Executive Coach」認證，已成功完成總共128小時（66小時+62小時）的「ICF LEVEL 2」高強度專業教練培訓，以及10小時的導師指導（7小時小組及3小時個人）。此外，他更順利通過了ICF PCC級別的終極音頻表現評估考試（Passed Final Audio Performance Evaluation Exams at ICF PCC Level），獲認證為「Master Coaching for Transformational Change (MCTC)」。

陳鍵鋒今年4月曾曬出證書，原來他去年已順利完成「ICF LEVEL 2」訓練，獲「MCTC Transformational Executive Coach」認證。（IG@sammul.chankinfung）

勁！（IG@sammul.chankinfung）

積極增值！（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒因腦血管遺傳病淡出幕前 積極轉型增值擁多項專業證書

陳鍵鋒當年因外形青靚白淨，形象正面，不但成為TVB「奧運六星」之一，更與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明被封為「五大小生」，但他自2010年約滿TVB後就轉戰內地發展，曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，但在2018年發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。陳鍵鋒擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，今次再接再勵在專業教練領域解鎖高階認證，網民紛紛大讚他毅力驚人，轉型相當成功！

陳鍵鋒（Sammul）當年青靚白淨。（影片截圖）

陳鍵鋒在電視劇《學警雄心》的造型也是帶有一股男神的氣質。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）

陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作，一直深居簡出，甚少公開露面。（影片截圖）