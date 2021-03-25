王一博宣布終止與Nike合作：堅決抵制任何污化中國的言論與行為

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-25 11:15

瑞典時裝公司H&M日前透過網站發出聲明，強調指出將拒用同新疆的服裝製造工廠合作，亦不會採用當地的原材料（棉花）供應，原因是有媒體指出新疆方面涉嫌用少數族裔「強迫勞動」生產，所以H&M有見及此就停止合作。而事件即引起內地網友不滿，紛紛在微博留言H&M在抹黑中國，連隨引起了軒然大波。中國官方、軍方媒體接連公開發布評論批評，多位內地藝人以及網紅亦紛紛發聲抵制割席，多家電商平台更已下架H&M服飾。

宋茜同黃軒發出聲明揚言同H&M不存在合作關係。（宋茜微博圖片﹑黃軒微博圖片）

除了H&M，連帶多個國際品牌亦受到牽連，當中包括了Nike。Nike官方發聲明表示他們不用新疆棉花，又要求合作的供應商自查不許用新疆的棉花。此舉即引起了內地網民的謾罵，揚言要杯葛該品牌。內地人氣偶像王一博亦宣布終止與Nike的一切合作。王一博所屬公司，樂華娛樂於今早發布聲明，正式宣布王一博終止與Nike所有合作：「我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。」 王一博與Nike即時解約。

王一博與Nike終止合作。(王一博微博)

點擊睇Nike以及王一博的聲明，以及今次事件有關照片：